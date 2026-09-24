Hà Nội hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại 230 nghĩa trang

Thông tin từ Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ cho biết đến nay, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” của thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại 230 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Cụ thể, các lực lượng đã tổ chức khai quật, lấy mẫu 4.468 mộ liệt sỹ, trong đó có 3.672 mộ đủ điều kiện lấy mẫu (đạt 81,18%) và 796 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Công tác lưu trữ, bảo quản, bàn giao các mẫu hài cốt liệt sỹ tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đảm bảo đúng theo quy trình.

Trong gần 2 tháng triển khai, thành phố Hà Nội đã tập trung, huy động hơn 3.000 người tham gia các tổ, đội lấy mẫu, triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ.

Đạt được kết quả đó, trong thời gian triển khai chiến dịch, cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu các cơ quan đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Các lực lượng đã thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” bằng quyết tâm, trách nhiệm, tâm trí, sức lực, nghĩa tình đồng đội, là “mệnh lệnh từ trái tim.” Bên cạnh đó, công tác động viên, khen thưởng các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ được thực hiện kịp thời, góp phần vào kết quả chung của Chiến dịch.

Các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đã quán triệt, chấp hành nghiêm quy định, kế hoạch của các cấp, xác định rõ trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất khắc phục mọi khó khăn, kịp thời tổ chức lực lượng khai quật, lấy mẫu, bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ đúng quy trình, kỹ thuật bảo đảm khoa học, chặt chẽ theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đối với việc lấy mẫu thân nhân liệt sỹ, Công an thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác chuyên trách, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, đã cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia 38.989 trường hợp; đến ngày 23/9/2026, đã thu nhận 15.230 mẫu ADN theo danh sách đăng ký.

Thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; trong đó tổ chức lực lượng tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ đối với 14 mộ liệt sỹ theo kết luận đợt 1 năm 2025 trên địa bàn 4 xã (Bất Bạt, Vật Lại, Suối Hai, Cổ Đô) và các địa phương có thông tin về mộ liệt sỹ; hoàn thành dữ liệu về nghĩa trang liệt sỹ, mộ liệt sỹ đối với 340 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại các xã, phường sẽ tiếp tục chỉnh trang lại các phần mộ liệt sỹ, có kế hoạch cải tạo sửa chữa, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sỹ để chuẩn bị hướng tới các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027); hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm, đối với thân nhân liệt sỹ trên địa bàn thành phố Hà Nội; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa của việc tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng.../.

Chuyển hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sỹ ra Hà Nội giám định ADN Toàn bộ các mẫu hài cốt được niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt trong 144 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình vận chuyển và bàn giao.

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