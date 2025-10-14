Đại lễ kỷ niệm năm thứ 100 khai đạo Cao Đài

Sáng 14/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất (Cao Đài) tổ chức Đại lễ kỷ niệm Ngày khai đạo Cao Đài năm thứ 100 theo đạo lịch và tổng kết đạo sự năm 2024.

Đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh, một số cơ quan, đơn vị Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện nhiều tôn giáo tiêu biểu tại Thành phố cùng dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Nhơn (Chí Đạt), Chánh Hội trưởng Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất chia sẻ dấu mốc ngày Đại hội đầu tiên thành lập Đại đạo Tam kỳ phổ độ (Đạo Cao Đài) tại Thánh thất Cầu Kho (Nam Thành Thánh thất ngày nay) cách đây tròn 100 năm, lập ra tờ Tuyên ngôn khai đạo Cao Đài nay đang hiện hữu tại nhiều địa phương của cả nước.

Nam Thành Thánh thất được coi là Thánh thất sơ khai của nền đạo Cao Đài, một đạo giáo nội sinh của Việt Nam.

Chánh Hội trưởng Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất cho biết, trong những năm qua, phát huy truyền thống là địa điểm khởi sinh ra đạo Cao Đài, các đồng đạo, đạo hữu Cao Đài Nam Thành Thánh thất luôn thực hiện công tác đạo sự, tu học theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật theo tinh thần “tốt đạo đẹp đời”; giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp của một tôn giáo nội sinh Việt Nam.

Trong suốt chiều dài tồn tại, đặc biệt trong 50 năm qua, kể từ ngày đất nước thống nhất, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất luôn hướng dẫn, vận động đồng bào Cao Đài Nam Thành Thánh Thất đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp công sức vào quá trình xây dựng và phát triển Thành phố ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Theo báo cáo của Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất, đạo hữu, đồng đạo Cao Đài Nam Thành Thánh thất tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các hoạt động an sinh xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và chính quyền địa phương phát động như khám, chữa bệnh miễn phí cho người tàn tật, người già neo đơn; tặng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người nghèo, người gặp khó khăn trong cuộc sống; tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó...

Trong đạo sự nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất đã hoàn thiện công trình xây dựng Nam Thành Thánh thất với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng; thực hành công việc khám, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho đồng bào nghèo, người già cơ nhỡ, người khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Trong đạo sự năm 2024, mặc dù điều kiện cuộc sống của đa số đạo hữu còn gặp khó khăn, nhưng bên cạnh các hoạt động chăm lo đạo pháp, Cao Đài Nam Thành Thánh thất vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ đồng đạo như: thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đạo hữu nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng cho con, em đạo hữu…

Trong lễ kỷ niệm năm thứ 100 khai đạo Cao Đài tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất đã phát động quyên góp của đạo hữu Cao Đài Thánh thất, đại biểu tham dự lễ kỷ niệm ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại các địa phương miền Bắc./.

