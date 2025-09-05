Vĩnh Long: Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên gắn bó với dân tộc, đoàn kết đạo-đời

Ngày 5/9 (nhằm 14/7 Ất Tỵ), tại Tổ đình Tòa thánh Châu Minh, xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên tổ chức Đại hội đại biểu Nhơn sanh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội có hơn 490 đại biểu là chức sắc, chức việc đại diện cho 133 họ đạo, với hơn 78 nghìn đồng bào có đạo ở 8 tỉnh, thành cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Phúc Nguyên-Trưởng phòng Cao Đài, Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao những kết quả mà Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Hội thánh đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng cơ sở thờ tự khang trang, góp phần củng cố đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và tích cực tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa.

Toàn cảnh đại hội. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Bên cạnh đó, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên đã tích cực hướng dẫn bổn đạo hoạt động tôn giáo ổn định, tuân phủ pháp luật, củng cố và xây dựng tổ chức các cấp; mở các lớp hạnh đường, bồi dưỡng giáo lý, giáo luật cho chức sắc, chức việc, in ấn phát hành kinh sách, phổ biến đường hướng tu hành cho nhơn sanh…

Ngoài ra, Hội thánh còn động viên tín đồ, chức sắc, chức việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động sản xuất, mở rộng các hoạt động từ thiện xã hội, như: khám chữa bệnh miễn phí, giúp đỡ đồng bào bị bão lụt và những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội, với tổng kinh phí hơn 97 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19 ở Việt Nam, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên đã tích cực chung tay cùng các cấp, ngành phòng, chống dịch, góp phần từng bước kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Nguyễn Phúc Nguyên mong muốn, trong nhiệm kỳ mới, toàn thể chức sắc, chức việc và tín đồ Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên đồng tâm hành đạo theo sự lãnh đạo của Thượng hội, Ban Thường trực Hội thánh, giữ gìn đạo pháp, gắn bó với dân tộc, đoàn kết đạo-đời, cùng nhau thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Hiến chương, quy chế hành đạo.

Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên sẽ thực hiện thành công sứ mệnh thiêng liêng nhằm giáo hóa tu hành, thực hiện tốt đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, theo phương châm “Phụng đạo yêu nước-Nước vinh đạo sáng,” góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Ông Nguyễn Phúc Nguyên, Trưởng phòng Cao Đài, Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Theo Chánh Phối sư Thượng Quang Thanh, Phó trưởng ban Thường trực Hội thánh, trong nhiệm kỳ qua, toàn đạo đã hòa hợp, nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều thành tựu của đạo.

Tinh thần đoàn kết được củng cố, quan hệ với các cấp chính quyền và Hội thánh gắn bó, nhất là đồng thuận cao thực hiện tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động hành chính đạo; thảo luận, đóng góp ý kiến vào 3 trọng tâm, 9 trọng điểm mục tiêu lớn của Hội thánh, các dự thảo văn kiện trình Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Một nội dung quan trọng tại kỳ Đại hội lần này là việc tu chỉnh Hiến chương, nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và các quy định pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác điều hành đạo sự.

Đại hội đã biểu quyết công nhận Hội thánh nhiệm kỳ 7 gồm 6 vị chức sắc trong Thượng hội và 15 chức sắc trong Ban Thường trực Hội thánh, do Chánh phối sư Thượng Phong Thanh - tục danh Huỳnh Thanh Phong làm Trưởng ban./.

