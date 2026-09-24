Ký kết Quy chế phối hợp công tác, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng

Chiều 24/9, Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Đảng ủy Ủy ban nhân dân và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quy chế nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ba Đảng ủy trong việc giải quyết các công việc chung liên quan đến nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Mã Thị Tươi, việc xây dựng quy chế nhằm bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo thống nhất và toàn diện.

Nội dung phối hợp trọng tâm giữa ba Đảng ủy tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi gồm: tham vấn ý kiến nhân dân; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân thành phố; tổ chức tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; cùng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Về nguyên tắc hoạt động, ba Đảng ủy thống nhất thực hiện trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Định kỳ hằng năm, ba đơn vị sẽ luân phiên tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả triển khai, kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua.

Việc chuẩn bị các kỳ họp Hội đồng nhân dân, xây dựng, ban hành nghị quyết, cũng như hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của nhân dân ngày càng được nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, việc trao đổi thông tin, phối hợp xử lý công việc có lúc chưa thật sự đồng bộ; một số nội dung phối hợp chưa sâu; việc xử lý vấn đề phát sinh đôi khi chưa kịp thời. Những hạn chế này đòi hỏi các cấp ủy phải kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm và khắc phục dứt điểm trong nhiệm kỳ mới.

Để Quy chế nhanh chóng đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ đề nghị Ban Thường vụ ba Đảng ủy tập trung chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, các đơn vị cần quán triệt sâu rộng Quy chế, khẩn trương cụ thể hóa vào chương trình công tác hằng năm theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả", đồng thời giao văn phòng ba cơ quan chủ động tham mưu, đôn đốc.

Bên cạnh đó, các bên phải nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, đảm bảo kịp thời, chính xác; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì và chủ động thống nhất phương án xử lý các vấn đề phức tạp trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền. Trong công tác chuyên môn, cần đổi mới quy trình xây dựng nghị quyết và tổ chức kỳ họp từ khâu đề xuất, soạn thảo đến thẩm tra, tiếp thu giải trình, bảo đảm hồ sơ đúng quy định và tiến độ.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026, đặc biệt từ khi thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã đi vào chiều sâu, chặt chẽ và thực chất.

Trong cả nhiệm kỳ, ba cơ quan đã phối hợp tổ chức thành công 9 kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, thông qua 125 nghị quyết (gồm 49 nghị quyết quy phạm pháp luật và 76 nghị quyết cá biệt về công tác tổ chức).

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố duy trì 19 phiên họp thường kỳ, 3 hội nghị liên tịch và phối hợp thực hiện 18 hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề.

Bên cạnh đó, ba đơn vị đã phối hợp xây dựng và ban hành 344 văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức 145 đoàn giám sát và chuyển 1.471 kiến nghị của cử tri tới Ủy ban nhân dân thành phố cùng các cơ quan chức năng giải quyết, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền địa phương.../.

Quy hoạch thành phố Cần Thơ đến năm 2050 với tầm nhìn dài hạn, chất lượng cao Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình đánh giá cao tinh thần đóng góp ý kiến tích cực, tâm huyết của người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố.

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