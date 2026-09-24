Quy hoạch thành phố Cần Thơ đến năm 2050 với tầm nhìn dài hạn, chất lượng cao

Chiều 24/9, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, cho ý kiến dự thảo hồ sơ quy hoạch của thành phố Cần Thơ đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình đánh giá cao tinh thần đóng góp ý kiến tích cực, tâm huyết của người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố.

Trên cơ sở thống nhất cơ bản với báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Thường vụ yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp nhằm bảo đảm quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, chất lượng cao, hạn chế tối đa việc điều chỉnh ngay sau khi phê duyệt.

Quy hoạch cần làm rõ tầm nhìn, mục tiêu dài hạn, mô hình phát triển không gian, cùng các trục và hành lang kinh tế; ưu tiên hạ tầng chống ngập đi trước một bước, phối hợp triển khai đồng bộ với hạ tầng giao thông; tính toán hợp lý quy mô dân số và xây dựng môi trường sống tốt để giữ chân, thu hút lực lượng lao động tại chỗ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thành phố cần đẩy mạnh liên kết vùng, đầu tư các công trình hạ tầng chống ngập, cống đập điều tiết nước lợ, mặn, ngọt ứng dụng công nghệ hiện đại để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời rà soát và bố trí thứ tự ưu tiên cho các dự án lớn có tính chất động lực, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối và huy động nguồn lực thực tế.

Các cơ quan, đơn vị gửi văn bản góp ý hoàn chỉnh về Ủy ban Nhân dân thành phố để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch vào đầu tháng 10/2026. Trong nửa đầu tháng 10, các đơn vị liên quan phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thành việc thẩm định, phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 20/10 nhằm kịp thời ban hành và công bố công khai quy hoạch vào đầu tháng 11 phục vụ thu hút đầu tư.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông qua Tờ trình số 65-TTr/ĐU ngày 23/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến về dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Tờ trình số 65/TTr-TU được hoàn thiện trên cơ sở Tờ trình số 722/TTr-ĐU của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo quy hoạch xác định mục tiêu phát triển Cần Thơ thành trung tâm vùng về kinh tế biển, công nghệ nông nghiệp, dịch vụ quốc tế và đô thị sông nước đặc sắc, đồng thời chú trọng thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Về tổ chức không gian, thành phố định hướng phát triển mô hình 2 cực (khu vực trung tâm Cần Thơ cũ và Khu kinh tế biển Trần Đề), 2 hành lang Đông - Tây (dọc sông Hậu và cao tốc Châu Đốc - Trần Đề), 3 hành lang Bắc - Nam (trục cao tốc Cà Mau - Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến N2 và cao tốc ven biển) cùng 6 phân vùng chức năng gắn liền với công nghiệp, dịch vụ, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Đến năm 2050, quy mô dân số toàn thành phố dự báo đạt khoảng 6,1 triệu người (dân số thực tế thường trú khoảng 4,1 triệu người), với diện tích đất xây dựng dự kiến khoảng 110.818 ha, chiếm 17,4% tổng diện tích tự nhiên

. Để hiện thực hóa quy hoạch, thành phố tập trung phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, kết nối giao thông đa phương thức, đẩy mạnh hạ tầng số và đô thị thông minh.

Dự thảo cũng đề xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm huy động nguồn lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao, chế biến nông thủy sản, logistics, kinh tế số, năng lượng sạch và du lịch chất lượng cao.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị tư vấn tổ chức lập quy hoạch, lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, dự thảo hồ sơ quy hoạch đã được nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày một số nội dung trọng tâm của quy hoạch; đại diện các viện trường, sở ngành đã đóng góp ý kiến, thảo luận về dự thảo quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075./.

Cần Thơ triển khai chính sách thực chất, nâng sức cạnh tranh sản phẩm OCOP ​ Với 903 sản phẩm OCOP, Cần Thơ đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về vốn, thiết bị, vùng nguyên liệu và đầu ra, đồng thời nâng chất lượng sản phẩm để tạo lợi thế riêng cho nông sản địa phương.

​