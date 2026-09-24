Tăng cường giao lưu, kết nối giữa phụ nữ tỉnh Điện Biên và 3 tỉnh Bắc Lào

Ngày 24/9, tại tỉnh Điện Biên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên tổ chức hội đàm với Hội Liên hiệp Phụ nữ 3 tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay và Luông Pha Băng (Lào), ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2031.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên Pờ Diệu Ninh cho biết, thời gian qua công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay hệ thống tổ chức Hội 2 cấp tỉnh, xã được củng cố; 888 chi hội phụ nữ tại các thôn, bản, tổ dân phố được duy trì hoạt động. Các cấp Hội tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống hội viên.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ 3 tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay và Luông Pha Băng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương; chia sẻ kinh nghiệm trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức Hội và phát huy vai trò của phụ nữ.

Các đại biểu đánh giá, việc duy trì quan hệ phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ 4 tỉnh thời gian qua đã góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu giữa phụ nữ các địa phương và tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên và Hội Liên hiệp Phụ nữ 3 tỉnh Bắc Lào thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong giai đoạn 2026 - 2031.

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ định kỳ trao đổi, chia sẻ thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của hai Nhà nước; tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; duy trì các hoạt động thăm hỏi, giao lưu; phối hợp tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác phụ nữ.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2031 góp phần tăng cường giao lưu, kết nối giữa phụ nữ các tỉnh Điện Biên và Bắc Lào, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Cụ thể hóa các cam kết hợp tác về lao động và việc làm giữa Việt Nam-Lào Đại diện hai cơ quan của Việt Nam và Lào sẽ xác định cụ thể những hoạt động trọng tâm cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác về lao động và việc làm trong thời gian tới ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

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