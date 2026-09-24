Vĩnh Long: Mang mùa trăng yêu thương đến trẻ em khó khăn, vùng biển đảo

Nhân dịp Tết Trung Thu, nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà được tổ chức dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng biển đảo, góp phần mang đến cho các em một mùa trăng vui tươi, ấm áp và ý nghĩa.

Tiếp thêm động lực cho trẻ em vượt khó

Ngày 24/9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long phối hợp Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình “Vui Tết Trung Thu - 2026.” Dịp này, 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh được nhận quà. Đối tượng ưu tiên là con, cháu nạn nhân chất độc hóa học; trẻ em mồ côi, khuyết tật; trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Lê Tuyết Mai cho biết, những năm qua, Hội và các tổ chức Hội tại địa phương đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Vui Tết Trung Thu - 2026” tại Vĩnh Long có sự đồng hành của nhiều đơn vị, trao tặng các em những phần quà thiết thực như thẻ học trực tuyến, sữa Vinamilk, bánh Trung Thu, đèn lồng và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Theo bà Lê Tuyết Mai, các em tham dự chương trình đến từ nhiều xã, phường, có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm chung là nghị lực, ý chí vượt khó, vươn lên trong học tập. Những phần quà Trung Thu không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Thông qua hoạt động, Hội mong muốn các em bắt đầu từ những việc nhỏ, nuôi dưỡng những ước mơ lớn, nỗ lực học tập, rèn luyện để từng bước thực hiện ước mơ, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long Trần Ngọc Trang cho biết, toàn tỉnh hiện có gần 615.000 trẻ em; trong đó hơn 4.400 trẻ thuộc hộ nghèo, hơn 15.300 trẻ thuộc hộ cận nghèo và hơn 7.570 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm qua, Hội đã vận động trên 5 tỷ đồng dành cho các hoạt động chăm lo trẻ em.

Dịp Trung Thu năm nay, Hội tiếp tục vận động các nguồn lực trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em; đồng thời mang đến cho các em một mùa Trung Thu vui tươi, ý nghĩa. Sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng cũng tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Thời gian tới, Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các cấp, ngành, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cùng sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để huy động nguồn lực hỗ trợ đúng đối tượng, góp phần giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, bảo vệ, có điều kiện học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Em Trần Văn Đình Khôi, học sinh Trường Trung học cơ sở Thạnh Phong cho biết, em mồ côi cha mẹ và hiện sống cùng bà ngoại. Được tham dự chương trình và nhận quà Trung Thu, em rất vui khi cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Ban Tổ chức và các đơn vị tài trợ. Những phần quà là sự động viên ý nghĩa, giúp em có thêm niềm vui và động lực trong học tập. Khôi cho biết sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt để không phụ sự quan tâm, yêu thương của bà ngoại, thầy cô và mọi người.

Vượt sóng mang Trung Thu đến trẻ em xã đảo

Giữa những ngày khắp nơi rộn ràng đón Tết Trung Thu, những phần quà và tình cảm từ đất liền đã vượt sóng đến với trẻ em xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai. Chính quyền, nhà trường và các lực lượng trên đảo đang hoàn tất những phần việc cuối cùng, chuẩn bị “Đêm hội Trăng rằm” vui tươi, an toàn cho thiếu nhi vào tối 24/9.

Những ngày qua, các lực lượng trên xã đảo Nhơn Châu tất bật chuẩn bị chương trình văn nghệ, múa lân, trang trí, quà Trung Thu và các điều kiện phục vụ đêm hội. Các trường học tập luyện tiết mục văn nghệ, tập hợp học sinh; Đoàn Thanh niên huy động đoàn viên hỗ trợ trang trí, tổ chức múa lân; Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp rà soát, tiếp nhận, sắp xếp và cấp phát quà cho trẻ em. Công tác bảo đảm an toàn, phòng cháy, chữa cháy và y tế cũng được chính quyền xã Nhơn Châu triển khai nhằm mang đến cho các em trên xã đảo một mùa Trung Thu vui tươi, an toàn.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu Dương Hiệp Hưng cho biết, công tác chuẩn bị cho "Đêm hội Trăng rằm" cơ bản hoàn tất. Địa phương đã chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, trường học và các tổ chức để bảo đảm chương trình diễn ra chu đáo, an toàn.

“Chúng tôi mong muốn mang đến cho các cháu thiếu nhi trên đảo một đêm Trung thu thật vui tươi, đầm ấm và ý nghĩa. Đến nay, các phần việc chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành. Địa phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho trẻ em xã đảo”- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Châu Dương Hiệp Hưng chia sẻ.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Theo kế hoạch, 10 suất quà của Sở Y tế tỉnh Gia Lai từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em sẽ được trao cho các em thuộc diện này. Toàn bộ trẻ em tham dự chương trình cũng được tặng quà Trung Thu và cùng tham gia các hoạt động văn nghệ, múa lân, phá cỗ đêm rằm.

Trước đó, xã Nhơn Châu đã tổ chức rà soát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc hộ cận nghèo, trẻ em khuyết tật, mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ. Việc lập danh sách được yêu cầu bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không trùng lặp.

Ông Dương Hiệp Hưng thông tin thêm: Đối với địa bàn xã đảo, việc tổ chức các hoạt động Trung Thu không chỉ tạo sân chơi cho thiếu nhi mà còn là dịp tăng cường sự quan tâm của gia đình, nhà trường và cộng đồng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Cùng với tổ chức vui Trung Thu, địa phương chú trọng tuyên truyền về quyền trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng tránh đuối nước, tai nạn giao thông và các loại tai nạn, thương tích; đồng thời hướng dẫn lựa chọn thực phẩm, bánh Trung Thu bảo đảm an toàn.

Từ đất liền đến xã đảo, những phần quà được trao tận tay các em cùng chương trình được chuẩn bị chu đáo sẽ góp phần tạo nên một mùa Trung Thu vui tươi, an toàn. Với trẻ em Nhơn Châu, “Đêm hội Trăng rằm” cũng là dịp để các em vui chơi, giao lưu và đón một mùa trăng đáng nhớ giữa không gian biển đảo Cù Lao Xanh./.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, động viên các bệnh nhi nhân Tết Trung Thu Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn lãnh đạo, y, bác sỹ Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 quan tâm chăm sóc, động viên tinh thần các bệnh nhi, giúp các cháu mau khỏi bệnh.

​