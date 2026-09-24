Nam sinh lớp 11 dũng cảm cứu hai em nhỏ rơi sông

Ngày 24/9, UBND xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND tặng Giấy khen đột xuất cho em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường Trung học phổ thông B Hải Hậu đã có hành động dũng cảm cứu hai học sinh bị ngã xuống sông trên đường đi học về.

Trước đó, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 24/9, trên đường đi học về, em Nguyễn Mạnh Hùng phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước sâu. Không do dự, Hùng để lại xe đạp và ba lô trên đường, lao xuống nước và lần lượt đưa hai em lên bờ an toàn.

Hai em nhỏ được Nguyễn Mạnh Hùng cứu là Lê Quang Thái, học sinh lớp 6B2, Trường Trung học cơ sở A Hải Xuân và Lê Anh Thơ, học sinh lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân (là hai anh em ruột). Trước đó, hai em đi xe đạp trên đường đi học về thì không may xảy ra sự cố khi xe đạp đối đầu xe tải, sau đó mất lái lao xuống sông, khiến hai em cùng phương tiện rơi xuống nước.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông B Hải Hậu đánh giá, hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của em Nguyễn Mạnh Hùng là một nghĩa cử đẹp, lan tỏa tinh thần dũng cảm, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng trong tuổi trẻ học đường./.

Thiếu tá nhảy xuống sông cứu người được truy thăng quân hàm Trung tá Tối 13/9, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Quân khu 3 đến gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng tại thôn Bình An, xã Vũ Thư, thăm hỏi, động viên và chia buồn trước sự hy sinh của anh khi cứu người.

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