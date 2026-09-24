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Biên phòng Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã

Tại khu vực cầu Bắc Luân 2 thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cán bộ Biên phòng làm nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã.

Đức Hiếu
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái áp giải đối tượng Lê Thị Hà về trụ sở đơn vị để làm việc. (Nguồn: Báo Biên phòng)
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái áp giải đối tượng Lê Thị Hà về trụ sở đơn vị để làm việc. (Nguồn: Báo Biên phòng)

Ngày 24/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã.

Vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 24/9, tại khu vực cầu Bắc Luân 2 thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh), cán bộ Biên phòng làm nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã.

Qua kiểm tra thủ tục nhập cảnh đối với bà Lê Thị Hà (sinh năm 1972, hộ chiếu số N2240724, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An), cán bộ làm nhiệm vụ đã tra cứu trên phần mềm quản lý xuất nhập cảnh và phát hiện cảnh báo truy nã.

Đối tượng Lê Thị Hà đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (thành phố Hà Nội) phát lệnh truy nã về tội "Trộm cắp tài sản."

Ngay lập tức, Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái để tiếp tục điều tra, làm rõ. Đơn vị đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ ban đầu theo đúng quy định pháp luật, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng Công an thành phố Hà Nội đến tiếp nhận.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày (24/9), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Lê Thị Hà cùng toàn bộ tang vật, đồ vật có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#truy nã #Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái #Lê Thị Hà TP. Quảng Ninh
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