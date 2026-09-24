Xử phạt 12 bị cáo trong đường dây buôn lậu hơn 900 tỷ đồng qua biên giới

Trong 2 ngày 23-24/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 12 bị cáo trong đường dây buôn lậu hàng hóa trị giá 904 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc.

Tòa đã tuyên phạt 12 bị cáo trong vụ án này gồm: Trần Thế Mạnh (sinh năm 1982, trú tại xã Hoài Đức, Hà Nội) 14 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu” (theo quy định tại Điều 188 - Bộ luật Hình sự), 5 năm 6 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” (theo quy định tại Điều 189 - Bộ luật Hình sự), 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341 - Bộ luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt của 3 tội, buộc bị cáo Mạnh phải chấp hành hình phạt chung là 24 năm tù.

Hai bị cáo: Trần Thị Nga (sinh năm 1977, chị gái bị cáo Trần Thế Mạnh, trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội) 16 năm tù, Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1985, trú tại xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) 12 năm tù về 2 tội “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.”

Bị cáo Trần Thúy Hằng (sinh năm 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị phạt 6 năm tù về 2 tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.”

Đặng Thu Hiền (sinh năm 1990, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) 5 năm tù về tội “Buôn lậu.”

Sáu bị cáo: Ứng Thị Thùy Trang (sinh năm 1989, trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội) 4 năm 6 tháng tù; Trần Lệ Thủy (sinh năm 1990, trú tại phường Xuân Phương, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1988, trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Vũ Thị Thu (sinh năm 1970, trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) 2 năm tù; Hoàng Thị Sen (sinh năm 1974, trú tại xã Bát Tràng, Hà Nội) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) bị phạt 2,2 tỷ đồng về cùng tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”

Bị cáo Đinh Văn Hậu (sinh năm 1968, trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trốn thuế” (theo quy định tại Điều 200 - Bộ luật Hình sự).

Chủ tọa phiên tòa Lê Quang Chiều thẩm vấn các bị cáo. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, vì động cơ vụ lợi, từ năm 2021-2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hà Nội, bị cáo Trần Thế Mạnh cùng chị gái là Trần Thị Nga và đồng phạm đã thực hiện loạt hành vi phạm tội.

Cụ thể, từ năm 2018-2023, Mạnh đứng tên thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty. Sau khi thành lập công ty, những người được Mạnh nhờ đứng tên đã giao lại chữ ký, con dấu công ty cho Mạnh quản lý.

Cáo trạng xác định chị em Mạnh, Nga đã sử dụng các pháp nhân trên làm thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Hai bị cáo còn thực hiện dịch vụ nhập khẩu, thông quan, vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng phía Trung Quốc về Việt Nam để kinh doanh.

Từ tháng 5/2021-5/2023, Nga đã làm giả 376 giấy tờ “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lạng Sơn và “Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu,” “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu” của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia Bộ Y tế.

Việc làm giả các giấy tờ để hợp thức hồ sơ buôn lậu 250 lô hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Chi Ma, Hữu Nghị, Lạng Sơn với tổng giá trị hơn 4 triệu USD (tương đương hơn 97 tỷ đồng).

Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu của bị cáo Trần Thế Mạnh và Trần Thị Nga được xác định là hơn 904 tỷ đồng.

Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát luận tội. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Bên cạnh đó, cơ quan tố tụng cũng làm rõ: từ tháng 11/2021-5/2023, Mạnh đã chủ mưu, chỉ đạo bị cáo Trần Thúy Hằng làm giả 3.270 hợp đồng/phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty ở Trung Quốc để hoàn thiện các bộ hồ sơ vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc.

Mạnh sử dụng các hợp đồng nhập khẩu, quay vòng các tờ khai hải quan đã được thông quan để hợp thức hồ sơ vận chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc cho người Trung Quốc và nhiều cá nhân tại Việt Nam.

Phương thức hoạt động của Mạnh là khách hàng đưa thông tin của bên thụ hưởng và tiền VND tương ứng với số tiền ngoại tệ cần chuyển. Khi đó Mạnh thuê các bị cáo Trần Thúy Hằng, Ứng Thị Thùy Trang, Trần Lệ Thủy và Nguyễn Thị Thúy (kế toán của các pháp nhân) ký hợp thức hồ sơ, chứng từ chuyển tiền, ký hợp đồng mua bán ngoại tệ, lệnh chuyển tiền... rồi cung cấp cho phía ngân hàng.

Mạnh mở tổng cộng 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng thương mại trong nước nhằm mục đích nhận tiền từ khách hàng có nhu cầu chuyển tiền. Bị cáo cũng mở tài khoản thanh toán của 5 công ty tại 29 ngân hàng trong nước để thực hiện thanh toán quốc tế.

Sau khi liên hệ, mở tài khoản ngân hàng, Mạnh lập các nhóm Zalo với nhân viên từng ngân hàng, nhóm kế toán. Hằng ngày, nhân viên ngân hàng sẽ thông báo tỷ giá USD trên nhóm Zalo này, Mạnh và Hằng lựa chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất để mua USD chuyển sang Trung Quốc cho khách hàng.

Do khách hàng yêu cầu số tiền chuyển sang Trung Quốc tới nhiều tài khoản khác nhau, nên Mạnh đã chỉ đạo Hằng làm giả phụ lục hợp đồng ngoại thương, hợp đồng ba bên nhằm đưa tài khoản thụ hưởng vào hợp đồng...

Trong vụ án này, do chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ về việc trao đổi, thỏa thuận, móc nối giữa cán bộ ngân hàng và các bị can để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài; chưa phát hiện hành vi vi phạm, tiêu cực của cán bộ ngân hàng... nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án, từ năm 2022-2023, trên địa bàn Hà Nội, hộ kinh doanh Đinh Văn Hậu có doanh thu hơn 73 tỷ đồng nhưng Hậu không lập sổ sách kế toán, không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng./.

Khởi tố đối tượng người nước ngoài vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự đối với công dân Trung Quốc bị phát hiện mang 355 triệu đồng tiền mặt vào Việt Nam nhưng không khai báo hải quan. ​