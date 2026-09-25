Cung ứng đủ sách giáo khoa còn thiếu cho năm học 2026-2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 6564/BGDĐT-GDPT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho học sinh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu và chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam điều chuyển, phát hành bổ sung sách giáo khoa, khắc phục tình trạng thiếu sách theo từng địa bàn, cơ sở giáo dục và đầu sách.

Tính đến 17 giờ ngày 20/9, tổng nhu cầu sách giáo khoa năm học 2026 - 2027 được thống kê từ các địa phương vào khoảng 245,94 triệu bản. Số sách còn thiếu đã giảm từ 2.718.946 bản ngày 15/9 xuống còn 776.259 bản, tương đương khoảng 0,31% tổng nhu cầu. Như vậy, khoảng 99,69% nhu cầu sách giáo khoa đã được đáp ứng. Đến hết ngày 24/9, toàn bộ 776.259 bản sách giáo khoa còn thiếu đã được phát hành bổ sung, bảo đảm thực hiện cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

Để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và thư viện các nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung và cung ứng khoảng 2.995.949 bản sách thông qua hệ thống phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà sách tại 34 tỉnh, thành phố. Đồng thời, bố trí nguồn sách bổ sung, dự phòng khi có thiên tai, bão lũ và các tình huống thực tế khác.

Nhằm hỗ trợ học sinh, phụ huynh có nhu cầu mua sách bổ sung và khắc phục những hạn chế trong công tác đăng ký nhu cầu, phối hợp cung ứng sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở giáo dục thông báo đầy đủ, kịp thời đến học sinh, phụ huynh về các điểm bán sách trực tiếp, địa chỉ mua trực tuyến, đầu mối hỗ trợ, phương thức đăng ký và thời gian giao sách.

Đối với đơn đặt hàng qua các nền tảng trực tuyến của hệ thống, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm cung cấp sách trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn đặt hàng hợp lệ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo cơ sở giáo dục tổ chức dạy học linh hoạt, bảo đảm yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông; hướng dẫn khai thác sách giáo khoa điện tử do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí, phù hợp với điều kiện thiết bị và khả năng tiếp cận của học sinh.

Các nhà trường cần tăng cường cho học sinh mượn sách giáo khoa tại thư viện, sử dụng lại sách giáo khoa còn phù hợp, đồng thời có giải pháp hỗ trợ những học sinh không có điều kiện sử dụng sách giáo khoa điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo về rà soát, đăng ký, tổng hợp nhu cầu, phối hợp cung ứng sách giáo khoa; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tại những nơi còn thiếu sách, kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp phòng ngừa tái diễn trong các năm học tiếp theo.

Các địa phương phải bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa phục vụ học tập, đồng thời kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo những trường hợp còn thiếu sách, khó khăn, vướng mắc để phối hợp giải quyết.

Để tạo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh mua bổ sung sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách các cửa hàng trực tuyến, địa điểm bán sách trực tiếp và địa chỉ truy cập sách giáo khoa điện tử miễn phí.

Đối với hình thức mua trực tuyến, phụ huynh và học sinh có thể đặt mua sách giáo khoa tại hai địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam: https://phuongnamretail.vn/; Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục: https://gdshop.vn/.

Đối với hình thức mua trực tiếp, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 34 đầu mối bán sách tại các tỉnh, thành phố. Ngoài ra, học sinh và giáo viên có thể truy cập, sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí tại: https://taphuan.nxbgd.vn/; Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ: https://byvn.net/SGKhuongdan./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nóng về đảm bảo cung ứng sách giáo khoa Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với các sở giáo dục ưu tiên vận chuyển, cung ứng ngay cho trường còn học sinh thiếu sách giáo khoa, hoàn thành trước ngày 15/9.

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