Làm chủ công nghệ trên công trường thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam

Thủy điện tích năng Bác Ái (xã miền núi Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa) là công trình thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam và lớn nhất Đông Nam Á cho đến thời điểm hiện tại. Công trình khẳng định trí tuệ, bản lĩnh người Việt trong lĩnh vực năng lượng. Trên công trường trọng điểm này hàng trăm kỹ sư, công nhân hăng say lao động để dự án về đích đúng hẹn.

Ngày đêm trên công trường

Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng, công suất lắp đặt 1.200 MW gồm 4 tổ máy. Công trình được xác định có vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng điều tiết, lưu trữ năng lượng cho hệ thống điện.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương với các mũi đào hầm hoạt động liên tục. Dự án đang triển khai thi công đào, gia cố 6 tuyến hầm và nhà máy ngầm; trước đó đã hoàn thành đào, gia cố 3 tuyến hầm và 2 ngách thi công. Tại các tuyến hầm, công nhân thực hiện liên tục các công đoạn khoan, nổ mìn, đào đá, gia cố và phun bê tông. Điều kiện thi công trong lòng núi phức tạp, đòi hỏi các nhà thầu tổ chức lực lượng, thiết bị phù hợp và bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn.

Ông Võ Xuân An, Phó Ban Điều hành thi công Công ty cổ phần xây dựng 47 cho biết, hầm số 1 hướng thượng lưu nhà máy đã khoan được 108m; hạ lưu (hầm 1) khoan được 133m. So với kế hoạch của chủ đầu tư, khối lượng này đã vượt tiến độ. Đơn vị đang tiếp tục triển khai thi công hầm 1 phía hạ lưu để đạt chiều dài 400m mà thực đào hầm số 2. Trên công trường, đội ngũ kỹ sư và công nhân triển khai các phần việc nhịp nhàng theo từng ca, kíp và đảm bảo an toàn lao động.

Theo Ban Quản lý dự án Điện 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), đến nay tổng khối lượng đào và gia cố hầm lũy kế đạt 6.643/17.000 m, tương đương 39%. Riêng nhà máy ngầm, khối lượng đào và gia cố đạt 72.100/214.247 m3, tương đương 33%. Tiến độ thi công giai đoạn 2, đợt 1 cơ bản đáp ứng tiến độ hợp đồng.

Cùng với thi công, việc quản lý môi trường, sức khỏe và an toàn tiếp tục được Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát và các nhà thầu duy trì. Công trường thực hiện nhận diện, đánh giá rủi ro, huấn luyện an toàn đầu ca, kiểm tra hiện trường, giám sát tuân thủ; duy trì hệ thống thông gió, quan trắc môi trường lao động trong hầm, tưới nước giảm bụi, thu gom và xử lý chất thải. Về an toàn lao động, các nhà thầu duy trì hệ thống biển báo, rào chắn, camera giám sát, quản lý an toàn điện, trang thiết bị sơ cấp cứu và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

“Hiện tại, tiến độ các nhà thầu đang thi công triển khai đều đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Các giải pháp kỹ thuật cũng như phương án thi công đều được thực hiện một cách nhuần nhuyễn. Chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh các hạng mục đào, gia cố hầm. Bên cạnh đó phê duyệt thiết kế đường dây đấu nối thủy điện tích năng Bác Ái với hệ thống điện (dự án thành phần thuộc dự án Đường dây 500kV TĐTN Bác Ái – Ninh Sơn). Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ tổng thể, hướng tới mục tiêu đưa công trình vào vận hành trong quý IV/2030” – ông Nguyễn Đức Cường, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn, Ban Quản lý dự án Điện 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) thông tin.

Khẳng định bản lĩnh

Khác với thủy điện truyền thống, thủy điện tích năng Bác Ái là công trình năng lượng cấp đặc biệt. Đây là một hệ thống công nghệ hoàn toàn mới được ví như một “pin năng lượng khổng lồ”. Khi hệ thống truyền tải thừa điện (đặc biệt từ điện mặt trời, điện gió, điện hạt nhân), nhà máy sẽ dùng điện bơm nước từ hồ thấp lên hồ cao và xả xuống phát điện vào giờ cao điểm.

Trong hệ thống công trình đồ sộ ấy, nhà máy ngầm là một trong những hạng mục phức tạp nhất, được bố trí sâu trong lòng núi. Hàng nghìn mét đường hầm phải được đào, gia cố theo từng lớp địa chất, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa con người, máy móc và các giải pháp kỹ thuật. Mỗi mét hầm được đào đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn và tổ chức thi công.

Trước đây, để thực hiện những công việc này thường phụ thuộc vào các chuyên gia nước ngoài nhưng hiện nay, tại công trường thủy điện tích năng Bác Ái các hạng mục khoan hầm đều do kỹ sư, công nhân Việt Nam thực hiện và làm chủ công nghệ.

Gói thầu 02XL-BA do Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô đứng đầu liên danh, cùng các nhà thầu gồm Tổng công ty Xây dựng Sông Đà, Lilama 10, SCI, Công ty cổ phần Xây dựng C47, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty Vinaconex thực hiện. Các đơn vị đang phối hợp triển khai nhiều mũi thi công, tập trung nhân lực, máy móc để bảo đảm tiến độ các hạng mục.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Trung tá Lê Đình Lam, Giám đốc Ban Điều hành Liên danh gói thầu 02XL-BA cho biết, thi công công trình ngầm với khối lượng và quy mô lớn là thách thức không hề nhỏ. Một số đoạn hầm gặp phải địa chất phức tạp, bất thường. Cụ thể như tuyến hầm lên khu vực hồ trên của nhà máy dự kiến chỉ có khoảng 40m địa chất xấu nhưng thực tế đã lên tới 150m. Đây là tuyến hầm đường găng tiến độ nên đội ngũ kỹ sư và công nhân đã phát huy kinh nghiệm và áp dụng những kỹ thuật mới nhất để khắc phục…

Trên công trường thủy điện tích năng Bác Ái, từng mét hầm đang được mở ra bằng sức người, máy móc và kinh nghiệm của những người thợ Việt Nam. Từ những đường hầm sâu trong lòng núi đến nhà máy ngầm đang từng bước được hình thành ghi dấu bản lĩnh và trí tuệ của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam.

Tới đây, nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam sẽ hòa lưới điện quốc gia góp phần đảm bảo an ninh năng lượng để phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là thực tiễn để các nhà thầu trong nước tích lũy thêm kinh nghiệm trong thi công công trình ngầm, và thực hiện các dự án năng lượng quy mô lớn./.

Thi công thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam Thủy điện tích năng Bác Ái (Khánh Hòa) là công trình thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam và lớn nhất Đông Nam Á cho đến hiện tại, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư.