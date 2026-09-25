Hàng loạt các đại công trình APEC tại Phú Quốc bứt tốc, lộ rõ hình hài

Các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc (tỉnh An Giang) đang đồng loạt tăng tốc, bước vào giai đoạn hoàn thiện và đã định hình rõ nét.

Cụ thể, Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, quy mô 1.050 ha. Giai đoạn 1 được thiết kế để phục vụ 20-24 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030, đưa Phú Quốc vào nhóm cảng hàng không có công suất lớn nhất cả nước.

Dự án được khởi công vào tháng 9/2025, đang thi công hoàn thiện lắp kính mặt ngoài và hoàn thiện phần mái; các tầng bên trong nhà ga đang được thi công lắp đặt phần trần trang trí, nội thất…

Theo báo cáo cập nhật tháng 9/2026, phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã hoàn thành khoảng 95%; công tác xây trát và hoàn thiện đạt 95%; hệ thống xử lý hành lý hoàn thành khoảng 60%. Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ đưa vào khai thác vào tháng 4/2027.

Giai đoạn 1 của Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ đưa vào khai thác vào tháng 4/2027. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nằm trong tổng thể dự án mở rộng sân bay Phú Quốc, Nhà ga VIP có diện tích sàn 9.890 m², trên khu đất 5,3 ha. Công trình lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, được thiết kế để đón tiếp trọng thị các đoàn nguyên thủ với quy mô tới 300 người. Đến nay, phần mái cơ bản hoàn thiện, các hạng mục xây, trát bên trong đang được đẩy nhanh.

Ông Mai Đình Khoa, Giám sát hoàn thiện thi công dự án cho biết, các hạng mục xây, trát dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026. Phần mái sẽ hoàn tất trong tháng 9, còn toàn bộ nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị vận hành dự kiến hoàn thiện vào tháng 3/2027, bảo đảm công trình về đích trước APEC 2027.

Có tổng chiều dài tuyến 17,59km, được bố trí chạy dọc theo dải phân cách giữa của tuyến đường tỉnh ĐT 975, tuyến đường sắt nhẹ nối từ Sân bay Phú Quốc về Trung tâm hội nghị APEC ở Nam đảo với 6 nhà ga với kiến trúc lấy cảm hứng từ nét đặc trưng văn hóa ba miền của Việt Nam cũng đang được triển khai đồng bộ trên nhiều hạng mục, với phần hạ tầng chính cơ bản đang bám sát tiến độ.

Hiện, các nhà thầu thi công đạt 100% cọc khoan nhồi của các hạng mục hầm và cầu đã hoàn thành. Với hệ thống cầu, công tác mố trụ đạt khoảng 85%, đồng thời đang thi công kết cấu nhịp tại 3/4 cầu. Phần nền đường đã hoàn thành khoảng 97% công tác đất, các lớp cấp phối đá dăm đạt khoảng 80%.

Song song với các hạng mục hầm, cầu, nhà ga đang thi công phần thô, công đoạn lắp đặt đường ray trên nền đường cũng được triển khai. Dự kiến trong 6 tháng tới (đến tháng 2/2027), toàn bộ 17,59 km đường đôi sẽ hoàn tất lắp đặt hệ thống ray.

Dự án tuyến đường sắt nhẹ đặt mục tiêu hoàn thành chạy thử vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại vào tháng 11/2027.

Công nhân khẩn trương thi công tuyến đường sắt nhẹ đầu tiên tại Phú Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đường tỉnh ĐT.975 có tổng chiều dài 19,26km, lộ giới rộng 62m, quy mô 10 làn xe được coi là trục đại lộ huyết mạch Bắc-Nam Phú Quốc, đến nay hình hài dự án đã lộ rõ. Các hạng mục hào kỹ thuật, hệ thống thoát nước, nền móng đường cùng toàn bộ 4 cây cầu trên tuyến cũng đã đồng loạt được đẩy nhanh tiến độ triển khai…

Dự án dự kiến hoàn tất công đoạn thảm bê tông nhựa hai bên tuyến từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, hướng tới mục tiêu thông tuyến toàn bộ vào quý II/2027.

Đại lộ APEC là trục kết nối trung tâm của tổ hợp, dài 3 km với 4-6 làn xe. Mỗi bên vỉa hè rộng 8m, hướng tới một trong những đại lộ có cảnh quan ấn tượng bậc nhất Việt Nam. Theo ghi nhận, đến nay dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống cống, vỉa hè, xử lý nền và đã lộ rõ hình hài mặt cắt của toàn tuyến, hướng tới mục tiêu Đại lộ hoàn thành vào quý II/2027.

Được xem là trái tim của tổ hợp các dự án APEC, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn lên tới 153.130 m², chiều cao 39,25m, tích hợp 1 tầng hầm cùng 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Bên trong là ballroom rộng 11.050 m², với nhịp vượt không cột lên tới 81 m. Hệ mái Trung tâm Hội nghị và Triển lãm được thiết kế mô phỏng những lớp sóng biển.

Theo ghi nhận tại hiện trường, phần khung và mái của công trình đã dần hoàn thiện, khép kín. Dự án đặt mục tiêu trong quý IV/2026 sẽ hoàn thiện mặt ngoài và hoàn thiện nội thất ngày 31/3/2027.

Cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là Nhà biểu diễn đa năng, công trình có tổng diện tích sàn 54.680m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sở hữu khán phòng có sức chứa lên tới 4.030 chỗ ngồi. Tại công trường, hệ giàn và khung đỡ mái của khối nhà hát hình tròn, với tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn đã được các nhà thầu hoàn tất lắp dựng; kỹ sư và công nhân đang thi công lắp đặt hơn 30/50 cột trụ đã được lắp đặt hoàn thiện.

Cùng với việc đẩy nhanh lắp dựng hệ cột, nhiều hạng mục kết cấu quan trọng của Nhà biểu diễn đa năng đã hoàn thành. Công trình đặt mục tiêu hoàn thành khép kín mặt ngoài trong quý 4/2026 và phần nội thất vào ngày 31/3/2027.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cũng đang được đồng loạt tăng tốc để về đích nhằm phục vụ Hội nghị APEC. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với Dự án Nhà máy Suất ăn Hàng không Phú Quốc, có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành năm 2026, công suất 25.000 suất ăn/ngày. Giai đoạn 2 tầm nhìn đến năm 2050 sẽ nâng công suất lên 50.000 suất ăn/ngày.

Đến nay, dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện kết cấu để chuyển sang lắp đặt thiết bị, hướng tới mốc vận hành thử vào tháng 11/2026. Theo báo cáo tiến độ tại dự án, phần kết cấu ngầm và thân nhà máy đang được hoàn thiện đồng bộ. Hạng mục máy rửa, bếp nhập khẩu từ Đức, Italy và Thuỵ Sỹ sẽ được vận chuyển tới dự án và bắt đầu lắp đặt ngay trong tháng 9/2026. Dự án dự kiến vận hành thử vào tháng 11/2026 và đặt mốc tiến độ hoàn thành trong tháng 12/2026./.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ trên đại công trường Phú Quốc Sáu dự án phục vụ APEC 2027 đang đồng loạt bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân đã tự nguyện đăng ký làm việc xuyên lễ Quốc khánh, duy trì “3 ca, 4 kíp” để kịp tiến độ.