Hà Nội: Khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân

Ngày 25/9, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Khu Đô thị mới nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất ký hiệu HH-01 thuộc quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án theo Quyết định số 9874/QĐ-BCA-H02 ngày 12/12/2025 của Bộ Công an với mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại thành phố Hà Nội.

Sau một thời gian chuẩn bị các bước thủ tục đầu tư, được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt, đến nay các bước thủ tục đã được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Dự án có quy mô, sử dụng diện tích đất hơn 10.000m2, tổng số căn hộ dự kiến khoảng 600 căn, tầng cao tối đa 21 tầng… được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại hướng tới một khu nhà ở kiểu mẫu, văn minh, an toàn - xanh - sạch - đẹp.

Tại buổi Lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Hoàng Liệt là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và thành phố Hà Nội về chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ, góp phần ổn định cuộc sống để cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức gửi lời cảm ơn thành phố Hà Nội và chính quyền phường Hoàng Liệt đã tích cực đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, mặt bằng để dự án sớm được khởi công; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để dự án sớm được hoàn thành trong thời gian tới.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và quy định pháp luật. Quá trình thi công cần chú trọng tuyệt đối đến chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đồng thời tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo tiến độ bàn giao đúng cam kết./.

Hà Nội: Khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân ở Đông Anh Dự án đầu tư tại ô quy hoạch ký hiệu 3-2 và 3-4 thuộc phân khu N9 có quy mô nghiên cứu lớn, khoảng 30,76ha với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, định hướng trở thành khu đô thị sinh thái hiện đại.

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