Mở rộng chương trình “Học không bao giờ cùng” tới người Việt ở nước ngoài

Hội Khuyến học Việt Nam sẽ đổi mới mạnh mẽ từ tư duy, nhận thức đến tổ chức và phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ 2026-2031; trong đó, các mô hình học tập được phát triển trên nền tảng số, theo hướng số hóa, xanh hóa, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng xã hội học tập. Đây là định hướng được Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh tại buổi gặp mặt ngày 25/9, tại Hà Nội.

Sự kiện được tổ chức trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031; Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội; Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg, Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021-2025.

Theo bà Nguyễn Thị Doan, Đại hội VII là bước ngoặt trong quá trình phát triển của Hội, đặt ra yêu cầu đổi mới từ tư duy, nhận thức đến tổ chức và hoạt động. Giai đoạn mới, Hội sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động trên nền tảng số; các mô hình học tập cũng phải được đổi mới theo hướng số hóa, xanh hóa, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước.

Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thị Doan (nguyên Phó Chủ tịch nước), Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, Hội đã xây dựng các chiến lược nhằm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ. Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy phong trào học tập trong toàn dân, hướng tới việc mỗi người chủ động học tập, cập nhật tri thức và nâng cao năng lực thích ứng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Một nội dung mới được Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề cập là mở rộng chương trình “Học không bao giờ cùng” tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Hội hướng tới việc khuyến khích, biểu dương, trao học bổng cho những cá nhân, mô hình có thành tích trong dạy và học tiếng Việt tại các quốc gia có người Việt Nam sinh sống, gồm cả trẻ em và người lớn.

Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục hướng về cơ sở, lấy người học và nhu cầu học tập của nhân dân làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực số và phát triển các mô hình học tập thực chất, hiệu quả, bền vững.

Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho biết, các cấp Hội đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội đã tham mưu, phối hợp triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030,” Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030.”

Đáng chú ý, các bộ tiêu chí đánh giá 5 mô hình học tập được điều chỉnh theo hướng số hóa, xanh hóa. Đến nay, 11 triệu tài khoản đã đăng ký phần mềm đánh giá danh hiệu “Công dân học tập.”

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 6-7/10/2026./.

Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10: Thành quả từ phong trào khuyến học-khuyến tài Từ ngày thành lập 29/2/1996, Hội Khuyến học Việt Nam đã trở thành lực lượng nòng cốt trong việc khuyến khích, hỗ trợ, liên kết để thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên.

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