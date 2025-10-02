Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10: Thành quả từ phong trào khuyến học-khuyến tài

Tính đến 6h ngày 1/10/2025, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc làm 29 người chết, 22 người mất tích, 8 người mất liên lạc, 139 người bị thương; 91 căn nhà bị sập, đổ; 144.740 căn nhà bị tốc mái.