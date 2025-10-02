Multimedia

Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10: Thành quả từ phong trào khuyến học-khuyến tài

Từ ngày thành lập 29/2/1996, Hội Khuyến học Việt Nam đã trở thành lực lượng nòng cốt trong việc khuyến khích, hỗ trợ, liên kết để thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, mở rộng cơ hội học tập cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội học tập./.

