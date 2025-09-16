Khuyến học, khuyến tài chính là đầu tư chiến lược cho tương lai của dân tộc

Hội Khuyến học Việt Nam phải đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong khuyến học, khuyến tài, trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khẩn trương.

Chiều 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi gặp mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao hoạt động và kết quả đã đạt được của Hội Khuyến học những năm qua. Trước bối cảnh và yêu cầu mới đòi hỏi Hội Khuyến học Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, góp phần thiết thực vào mục tiêu xây dựng xã hội học tập, khơi dậy văn hóa học tập trong toàn dân, để mỗi công dân, đặc biệt là những cán bộ, nhân viên trong hệ thống chính trị “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung.”

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư gợi ý 4 định hướng trọng tâm. Hội phải đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong khuyến học, khuyến tài, trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khẩn trương; cần phải xây dựng và thí điểm hồ sơ học tập suốt đời cho công dân, tiến tới triển khai trong toàn quốc; nghiên cứu học tập kinh nghiệm chương trình “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” của Quốc hội. Mỗi trung tâm học tập cộng đồng đều phải được nâng cấp thành trung tâm học tập số, có Internet, có học liệu mở gắn với nhu cầu học tập của người dân, gắn kết chặt chẽ với chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Hội Khuyến học Việt Nam phát huy vai trò làm đầu mối để kết nối doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, kiều bào và cộng đồng quốc tế, hình thành nguồn lực bền vững, minh bạch, công bằng trong công tác khuyến học, khuyến tài. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch xây dựng xã hội tập và chương trình công tác hàng năm, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Các cơ quan Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hội Khuyến học Việt Nam với phạm vi hoạt động rộng và gắn bó mật thiết với quốc sách giáo dục, cần được xem xét để có các quy định phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội hoạt động hiệu quả, đúng với vai trò, vị thế, tôn chỉ của Hội.

Với tinh thần xây dựng xã hội tập, khuyến học, khuyến tài, chính là đầu tư chiến lược cho một tương lai của dân tộc, Tổng Bí thư mong muốn, mỗi gia đình phải trở thành một tế bào học tập, mỗi người dân là một công dân học tập suốt đời. Đây là con đường tất yếu để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, thực hiện khát vọng hùng cường, thịnh vượng./.

