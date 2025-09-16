Hội Khuyến học Việt Nam phát động Giải thưởng “Nhân tài đất Việt” năm 2025
Giải thưởng gồm 7 lĩnh vực. Thí sinh gửi công trình, sản phẩm dự thi về ban tổ chức giải thưởng từ ngày 15/4/2025 đến hết ngày 15/7/2025.
Chiều 16/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Sáng 16/9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59, Nghị quyết số 70, Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 72.
Chiều 16/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chiều 16/9/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Kuala Lumpur, bắt đầu tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia.
Chiều 16/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025.
Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga trên mọi lĩnh vực.
Đây là chuyến thăm chính thức Malaysia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 11/2024).
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, bốn Nghị quyết được triển khai quyết liệt, đồng bộ sẽ bồi đắp thêm những động lực mới, tạo xung lực mạnh mẽ để bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược.
Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ, sự ra đời của Nghị quyết số 59 là quyết sách quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.
Nghị quyết số 70-NQ/TW thể hiện tầm tư duy chiến lược khi chuyển từ quan niệm “bảo đảm cung ứng” sang “bảo đảm vững chắc và chủ động an ninh năng lượng” với tầm nhìn chiến lược, dài hạn, đa chiều.
Các quân nhân thuộc Đội Công binh số 4 được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị của Quân đội, với phẩm chất chính trị vững vàng.
Báo Điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.
Nghị quyết số 72-NQ-TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với sức khỏe của mỗi người dân để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh.
Sáng 16/9/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Đây là một bước ngoặt mở ra nguồn tài chính khí hậu mới, khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển nông nghiệp thông minh bền vững.
TTXVN luôn được coi là cơ quan cung cấp nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy và là cầu nối quan trọng góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển giáo dục và đào tạo để góp phần thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước với hơn 1,2 triệu đại biểu tham dự tại các điểm cầu.
Sáng 16/9/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Malaysia đang ở giai đoạn đặc biệt tốt đẹp với tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ, giao lưu nhân dân gắn bó.
Từ góc nhìn quốc tế, nhiều tổ chức, đối tác đánh giá TTXVN 80 năm qua đã trở thành kênh thông tin uy tín, giúp bạn bè thế giới hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách và hình ảnh Việt Nam.
Mạng truyền số liệu chuyên dùng cung cấp hạ tầng kết nối dùng chung để triển khai các mạng riêng ảo cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị.
Tất cả các không gian triển lãm đều tái hiện sinh động, tôn vinh lịch sử cách mạng hào hùng, những thành tựu nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng.
Chiều 15/9/2025, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Ngài Nikolai Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga.
Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai đã có những chia sẻ với báo chí về trọng tâm AIPA 46 cũng như ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục kiến tạo hòa bình, nâng tầm vị thế đất nước, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra.
Tối 15/9/2025, tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập -Tự do - Hạnh phúc”.
Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Nataliya Kiselova khẳng định Bulgaria luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam - một đối tác tin cậy, có vị trí địa chiến lược quan trọng ở Đông Nam Á và châu Á.