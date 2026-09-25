Hưng Yên: Rộn ràng không khí đón trăng dưới mái trường

Những ngày này, không khí Tết Trung Thu ngập tràn tại nhiều trường học trên địa bàn Hưng Yên với chuỗi hoạt động đa dạng, ý nghĩa, mang đến cho học sinh một mùa trăng ấm áp, vui tươi và trọn vẹn yêu thương. Không chỉ tạo sân chơi bổ ích, các hoạt động còn giúp học sinh hiểu hơn về ý nghĩa của Tết đoàn viên, nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, biết quan tâm tới bạn bè và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong môi trường học đường.

Vui hội Trăng rằm

Ngay trong buổi chào cờ đầu tuần vào ngày 21/9, cô và trò Trường Tiểu học Phố Hiến (phường Phố Hiến) cùng đón “Vui hội Trăng rằm” trong không khí rộn ràng của mùa Trung Thu. Sân trường trở nên sôi động với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đến cho học sinh những trải nghiệm gần gũi về một trong những ngày lễ truyền thống được các em mong đợi nhất trong năm.

Học sinh trường Tiểu học Nam Đông Hưng (xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) vui Tết Trung Thu. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Từ những bài hát, điệu múa đến không khí náo nức của ngày hội, Trung Thu được đưa vào trường học theo cách nhẹ nhàng, sinh động, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Qua đó, các em không chỉ được vui chơi mà còn có thêm cơ hội tìm hiểu về phong tục, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Cô giáo Nguyễn Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phố Hiến cho biết, sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhà trường hiện có trên 2.120 học sinh với 59 lớp. Bước vào năm học mới, cùng với việc ổn định tổ chức bộ máy, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, khối lượng công việc của nhà trường rất lớn.

Tuy nhiên, các thầy cô giáo vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tổ chức những hoạt động vui Trung Thu phù hợp, tạo không khí phấn khởi cho học sinh. Nhà trường mong muốn giúp học sinh hiểu thêm về ý nghĩa của Tết Trung Thu, Tết đoàn viên; đồng thời tạo tâm thế vui tươi, thân thiện, giúp các em thêm yêu trường, yêu lớp, gắn bó với thầy cô và bạn bè.

Còn tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Trần Hưng Đạo), bên cạnh những tiết mục văn nghệ do giáo viên và học sinh biểu diễn, sân trường thực sự bừng lên bởi màn múa Lân - Rồng náo nhiệt. Tiếng trống hội rộn ràng, những chú Lân, chú Rồng nhiều màu sắc không chỉ khuấy động sân trường mà còn đến giao lưu tại các lớp học, đưa không khí Trung Thu đến gần hơn với từng học sinh.

Với học sinh lớp 1, những trải nghiệm như vậy càng trở nên đặc biệt. Em Phạm Phú Khang, học sinh lớp 1A3 chia sẻ, em rất vui khi được tham gia các hoạt động Trung Thu tại trường. Với em, tiếng trống múa Lân, những tiết mục văn nghệ và không khí vui tươi của ngày hội đã tạo nên những kỷ niệm đẹp trong những ngày đầu tiên dưới mái trường tiểu học.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Trần Hưng Đạo (Hưng Yên) trao quà nhân dịp Trung Thu 2026 cho trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Để Trung Thu trở thành bài học về yêu thương

Bên cạnh việc tổ chức các chương trình văn nghệ, trò chơi và hoạt động trải nghiệm, Tết Trung Thu năm nay tại Phân hiệu 2, Trường Tiểu học Thái Bình 2 (phường Thái Bình) còn mang ý nghĩa đặc biệt khi yêu thương được cụ thể hóa bằng những món quà thiết thực dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Liên đội nhà trường đã trao tặng 21 thẻ bảo hiểm y tế cho 21 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Món quà tuy không mang giá trị vật chất quá lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm của nhà trường, thầy cô và các tổ chức Đội đối với học sinh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Cô giáo Phạm Thị Hồng Giang, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung Thu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và nhà trường đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ; bảo đảm quyền bình đẳng để mọi trẻ em đều được tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc.

Các hoạt động trải nghiệm gắn với Tết Trung Thu cũng giúp học sinh hình thành những kỹ năng ban đầu, mạnh dạn và tự tin hơn khi tham gia các hoạt động tập thể. Quan trọng hơn, qua mỗi hoạt động, các em có cơ hội học cách chia sẻ, quan tâm đến bạn bè và biết trân trọng những điều mình đang có.

Mùa Trung Thu năm nay, nhiều trường học tại Hưng Yên tổ chức các hoạt động trải nghiệm sôi động với nhiều nội dung phù hợp với mỗi lứa tuổi học sinh. Cấp học mầm non với các hoạt động bé làm lồng đèn Trung Thu, bé nặn bánh Trung Thu, bé làm đầu lân. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức cho các trẻ múa lân, hóa trang chị Hằng, chú Cuội…. Cấp tiểu học được trải nghiệm làm mâm ngũ quả, tìm hiểu về phong tục đón Trung Thu, giao lưu văn nghệ, múa Lân và các trò chơi tập thể.

Các hoạt động vui Tết Trung Thu được tổ chức tại trường học nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và nhà trường đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Cô giáo Đỗ Thị Chi (giáo viên trường Mầm non Trần Lãm 1, phường Trần Lãm) chia sẻ, với trẻ nhỏ, giáo viên ưu tiên những hoạt động trực quan, đơn giản, gần gũi để trẻ dễ tham gia và cảm nhận không khí ngày hội. Các em được làm quen với đèn ông sao, xem múa Lân, nghe kể chuyện về chị Hằng, chú Cuội, tham gia các trò chơi và hoạt động tạo hình với chủ đề Trung Thu.

Thông qua những trải nghiệm này, trẻ vừa được vui chơi, khám phá, vừa mạnh dạn hơn khi tham gia các hoạt động tập thể, đồng thời bước đầu hình thành sự yêu thích đối với những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 850.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm trên 24% dân số; trong đó có trên 232.000 trẻ dưới 6 tuổi và hơn 7.700 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành, đơn vị dành sự quan tâm, chăm sóc đến trẻ em từ phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp, qua đó góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ phát triển toàn diện.

Mùa Trung Thu năm nay, hàng nghìn phần quà ý nghĩa được chính quyền địa phương dành tặng cho các em thiếu niên, nhi đồng, góp phần tạo nên không khí vui tươi, ấm áp yêu thương của mùa trăng rằm.

Những hoạt động trong mùa Trung Thu sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ với mỗi thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt hơn khi gắn với những bài học đầu tiên về sự sẻ chia và lòng nhân ái. Đó cũng là cách những mùa trăng dưới mái trường không chỉ lưu giữ ký ức tuổi thơ mà còn góp phần nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong hành trình trưởng thành của mỗi học sinh./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung Thu các thiếu nhi Nhân dịp Tết Trung Thu 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tới thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài nước, mong các cháu có những ký ức Trung Thu đẹp đẽ, trưởng thành trong tình yêu thương và làm nhiều việc tốt.