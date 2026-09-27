Sở Xây dựng Hà Nội nói gì về các biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân?

Liên quan đến việc thí điểm giảm tốc độ lưu thông ở làn 1 và bổ sung biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân trong những ngày qua đã gây ùn ứ phương tiện với tâm lý tài xế lo xử phạt, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định các mốc khoảng cách này không phải là việc thiết lập thêm hệ thống biển cấm hoặc biển hiệu lệnh nhằm mục đích xử phạt người tham gia giao thông.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thời gian qua, trên cầu Nhật Tân đã xảy ra một số vụ tai nạn, va chạm giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và khả năng lưu thông trên tuyến.

Đáng chú ý, trong năm 2026 đã ghi nhận một số vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều ôtô lưu thông cùng chiều; trong đó có vụ ngày 7/2/2026 và vụ ngày 17/8/2026, làm nhiều phương tiện hư hỏng, có phương tiện bị lật và gây ùn ứ giao thông trên cầu.

Cầu Nhật Tân là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm thành phố với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các tuyến giao thông đối ngoại; lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ lưu thông tương đối cao. Trong điều kiện này, việc người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, không chủ động điều chỉnh tốc độ hoặc không duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến va chạm nối tiếp, đặc biệt khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, thời gian qua Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, rà soát hiện trạng hạ tầng và tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân, thống nhất triển khai đồng bộ một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, các đơn vị chức năng đã bổ sung hệ thống biển thông tin, cảnh báo và các vạch sơn hỗ trợ xác định khoảng cách giữa các phương tiện, bố trí tại những vị trí phù hợp, dễ quan sát. Các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m kết hợp với vạch sơn trên mặt đường giúp người điều khiển phương tiện có căn cứ trực quan để ước lượng khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách phù hợp với điều kiện giao thông thực tế.

“Việc bổ sung các mốc khoảng cách và vạch sơn nêu trên trước hết là giải pháp thông tin, hướng dẫn, cảnh báo và tuyên truyền, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết trực quan về khoảng cách, nâng cao ý thức tự giác giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cầu. Các mốc khoảng cách này không phải là việc thiết lập thêm hệ thống biển cấm hoặc biển hiệu lệnh nhằm mục đích xử phạt người tham gia giao thông,” lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định.

Cùng với việc bổ sung hệ thống cảnh báo khoảng cách, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ, vạch sơn, phản quang, tổ chức tốc độ khai thác phù hợp; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người tham gia giao thông thực hiện nghiêm các quy định về tốc độ, phần đường, làn đường và khoảng cách an toàn.

Phía Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho rằng thông điệp của cơ quan quản lý là: “giữ khoảng cách để giữ an toàn”; việc bố trí các mốc và vạch sơn khoảng cách trên cầu Nhật Tân nhằm giúp người lái xe dễ nhận biết, dễ thực hiện và chủ động phòng tránh tai nạn; trọng tâm là hướng dẫn, cảnh báo và nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông./.

Cầu Nhật Tân sẽ điều chỉnh tốc độ từng làn, bổ sung cảnh báo khoảng cách an toàn Các hạng mục trên cầu Nhật Tân gồm biển cảnh báo khoảng cách an toàn; điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép ở từng làn xe; hệ thống phản quang và sơn lại vạch kẻ đường triển khai ngay trong tháng 9/2026.