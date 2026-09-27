Thủ đô phát triển phải có chất lượng, bản sắc và đáng sống

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu-Quốc Tử Giám, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI./.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thủ đô không chỉ phát triển nhanh mà phải có chất lượng, bản sắc và ngày càng đáng sống
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Thủ đô phải đi trước một bước, làm gương và tạo ra những chuẩn mực mới về quản trị đô thị, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, văn hóa.
(TTXVN/Vietnam+)