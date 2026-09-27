Thủ đô phát triển phải có chất lượng, bản sắc và đáng sống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Thủ đô phải đi trước một bước, làm gương và tạo ra những chuẩn mực mới về quản trị đô thị, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, văn hóa.