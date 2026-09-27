Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Đức ngày càng thực chất, hiệu quả

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 24-26/9/2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow; làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức Armin Laschet, và các nghị sỹ thành viên Ủy ban; tham dự phiên họp toàn thể Quốc hội Liên bang Đức; thăm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp về Y tế và Sức khỏe Rahel-Hirsch tại Berlin; thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Củng cố tin cậy chính trị, đưa hợp tác nghị viện đi vào chiều sâu

Tại hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Đức, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu; mong muốn tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Đức phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Chia sẻ về tình hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045; tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục đổi mới hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời nâng cao hiệu quả đối ngoại nghị viện.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; phát huy vai trò của hai Quốc hội trong thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước; tăng cường hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, nghị sỹ hai nước và phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và các khuôn khổ hợp tác hiện có; khuyến khích doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và hạ tầng; thúc đẩy các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản Việt Nam trên cơ sở những nỗ lực và tiến triển thực chất của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow đánh giá tích cực những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam-Đức, chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Việt Nam mới đây; cho rằng hai nước có nhiều lợi thế bổ trợ và còn nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đào tạo nghề và y tế.

Ông Ramelow bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện; tăng cường kết nối giữa các cơ quan chuyên môn, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức Armin Laschet. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Tại cuộc làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Armin Laschet đánh giá cao vị trí, vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế; quan tâm đến đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam và vai trò của Việt Nam trong các cơ chế khu vực, quốc tế.

Trao đổi về tình hình thế giới và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp, cần tăng cường đối thoại, giải quyết bất đồng và tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình; đề cao Hiến chương Liên hợp quốc, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế; bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và duy trì các tuyến giao thương quốc tế thông suốt phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về Biển Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn và nghị sỹ hai nước; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách; phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đề nghị phía Đức tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Đức ổn định cuộc sống, hội nhập thành công và phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước; tạo thuận lợi hơn cho giao lưu nhân dân, du lịch và đi lại giữa Việt Nam và Đức.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Julia Klöckner thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự phiên họp toàn thể Quốc hội Liên bang Đức từ khán đài danh dự. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ngày 25/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự phiên họp toàn thể Quốc hội Liên bang Đức từ khán đài danh dự. Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow và các nghị sỹ Đức đã trân trọng chào mừng Đoàn.

Việc trực tiếp dự khán phiên họp và tìm hiểu về tổ chức, hoạt động của Quốc hội Liên bang Đức là dịp để Đoàn tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động nghị viện, quy trình lập pháp và biểu quyết thông qua luật.

Đào tạo nghề và nguồn nhân lực - dư địa hợp tác thiết thực giữa hai nước

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã thăm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp về Y tế và Sức khỏe Rahel-Hirsch tại Berlin; nghe lãnh đạo nhà trường giới thiệu về mô hình đào tạo và gặp gỡ các học viên Việt Nam đang học tập tại đây.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao mô hình giáo dục nghề nghiệp của Đức gắn đào tạo với thực tiễn và nhu cầu thị trường lao động; cảm ơn nhà trường đã quan tâm, tạo điều kiện để các học viên Việt Nam học tập, rèn luyện và hòa nhập với môi trường sống, làm việc tại Đức.

Đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam thăm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Rahel-Hirsch tại Berlin. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường kết nối giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam; thúc đẩy trao đổi giảng viên, học viên, chia sẻ chương trình, phương pháp đào tạo và mở rộng liên kết đào tạo theo tiêu chuẩn nghề nghiệp của Đức.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng hợp tác trong lĩnh vực này có thể vừa đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam, vừa góp phần đáp ứng nhu cầu lao động có kỹ năng của Đức, qua đó tạo thêm một động lực hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam tại Đức

Đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Cơ quan đại diện trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức, triển khai công tác đối ngoại, bảo hộ công dân và chăm lo cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động tham mưu và kết nối các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và đào tạo của hai nước; tập trung thúc đẩy những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Đức có thế mạnh như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giáo dục-đào tạo, lao động có kỹ năng và nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại nghị viện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khi tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán triển khai hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị; tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác bảo hộ công dân; tăng cường kết nối và phát huy nguồn lực của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và thế hệ trẻ người Việt Nam tại Đức.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cảm ơn sự quan tâm, động viên và những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội; khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục chủ động tham mưu, kết nối các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và đối tác Đức, góp phần cụ thể hóa các ưu tiên hợp tác và đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Tại cuộc gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đức, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi tới bà con những tình cảm thân thiết từ quê hương; thông tin một số nét về tình hình đất nước và những định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Tham dự cuộc gặp có Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn; Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cùng hơn 200 đại biểu đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp, trí thức, sinh viên và thế hệ trẻ người Việt Nam tại Đức.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Đức trong quá trình hội nhập, phát triển kinh doanh, nghiên cứu khoa học, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Đức.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán đó, đồng thời đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ hơn nguồn lực, trí tuệ, kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ và vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, hội nhập thành công, chấp hành tốt pháp luật sở tại; gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và cội nguồn dân tộc cho thế hệ trẻ. Đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân người Việt tại Đức tiếp tục tăng cường kết nối với trong nước, đóng góp tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới hợp tác quốc tế cho những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đức bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của quê hương; cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với kiều bào; khẳng định mong muốn tiếp tục đóng góp cho đất nước và phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Đức, nhất là trong kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Chuyến thăm, làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thiết thực, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai nước, nhất là khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục nghề nghiệp và nguồn nhân lực; đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Đức, qua đó góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả./.

Trao đổi lý luận lần thứ 11 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức Ngày 24/9, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành Trao đổi lý luận lần thứ 11 với Đảng SPD tại Đức, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược hai nước.