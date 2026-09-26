Quan hệ Việt Nam-Canada bước vào giai đoạn phát triển năng động, thực chất

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour đã thành công tốt đẹp. Trong chuyến thăm, hai nước đã chính thức xác lập quan hệ đối tác chiến lược, mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Canada. Đó cũng chính là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác và hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai ngày càng gắn bó.



Nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada



Nằm ở hai bờ Thái Bình Dương, dù cách xa nhau về địa lý, nhưng lịch sử đã đưa hai đất nước đến gần nhau từ khá sớm. Chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, Việt Nam-Canada đã từng bước xây dựng một mối quan hệ ngày càng rộng mở, tin cậy và gắn bó.



Diễn ra vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng, thực chất hơn, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần chuyển hóa những cơ hội, tiềm năng hợp tác được tích lũy trong thời gian qua thành các định hướng, chương trình hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.



Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney, hai bên đã thống nhất công bố Tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada. Theo đó, quan hệ Việt Nam- Canada lên đối tác chiến lược dựa trên 8 trụ cột: hợp tác song phương, khu vực và đa phương; hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế; hợp tác về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng; hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo; hợp tác về an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững; hợp tác về an ninh lương thực và nông nghiệp-thực phẩm; hợp tác về quốc phòng, an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp; hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.



Đồng thời, Việt Nam và Canada cũng chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng về luật pháp quốc tế, thương mại tự do và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực. Hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ tương đồng. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng là những động lực quan trọng để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và 2045. Canada đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và tăng cường gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.



Hai bên nhất trí thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; tăng cường nghiên cứu chung, chuyển giao tri thức, công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; mở rộng hợp tác năng lượng, gồm năng lượng sạch, LNG, năng lượng tái tạo, hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế, môi trường, nông nghiệp, an ninh lương thực, giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân; phát huy thế mạnh bổ trợ trong nông nghiệp, sản xuất và thương mại thực phẩm, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Mượn hình ảnh sắc màu mùa thu đang chuyển mình để nói đến mối quan hệ hợp tác Canada-Việt Nam bước sang giai đoạn mới, với sự trưởng thành và niềm tin ngày càng sâu sắc, bà Toàn quyền Canada Louise Arbour chia sẻ, thiên nhiên đang chuẩn bị cho một mùa hồi sinh mới, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp; mong muốn hai nước hãy cùng nhau nắm bắt những cơ hội; tiếp tục cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng và vững vàng hơn cho người dân hai nước; cùng hướng tới tương lai với niềm tin, khát vọng và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.



Một trong những điểm nhấn đối ngoại quan trọng nhất trong chuyến thăm là bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nhà Quốc hội Canada với chủ đề "Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động."

Trước đông đảo các nghị sỹ và giới chức cấp cao Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về đường lối đối ngoại, tầm nhìn phát triển của Việt Nam cũng như định hướng hợp tác song phương.

Ghi nhận sự gắn kết sâu sắc trên kênh lập pháp, trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagné và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia.

Lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện khẳng định mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng tình hữu nghị bền chặt và nhất trí đưa hợp tác nghị viện thành một trụ cột quan trọng, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho các thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ hai nước.



Giáo sư Vũ Việt Hưng, Học viện Quân sự Hoàng gia Canada, Chủ tịch Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada (CVSEA), đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi quan hệ Việt Nam-Canada được nâng cấp lên đối tác chiến lược; cho rằng đây là một mốc son lớn trong quan hệ giữa hai nước, qua đó mở ra nhiều cánh cửa cho hoạt động chuyên môn của các nhà khoa học.

Giáo sư khẳng định các thành viên của CVSEA sẵn sàng đóng góp để hiện thực hóa những tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Mạng lưới quy tụ hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, trong đó nhiều nhà khoa học giữ vị trí chủ chốt tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Canada và khu vực Bắc Mỹ.



Xây dựng cầu nối hữu nghị Việt Nam-Canada



Hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Canada có gần 300.000 người. Bà con đoàn kết, hội nhập sâu rộng và khẳng định uy tín tích cực trong xã hội sở tại. Thế hệ trẻ người Việt tại Canada hội nhập rất nhanh, tham gia mạnh mẽ vào các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp. Nhiều hội đoàn đã được thành lập và hoạt động sôi nổi, hiệu quả. Bà con luôn chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo cấp cao Canada - từ Toàn quyền Louise Arbour, Thủ tướng Mark Carney đến lãnh đạo Quốc hội - đều đánh giá rất cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Canada gốc Việt. Cộng đồng không chỉ làm phong phú thêm văn hóa, đời sống xã hội đa dạng của Canada mà còn đóng vai trò là "cầu nối sống động," thúc đẩy giao lưu kinh tế, khoa học và nghệ thuật giữa hai dân tộc.

Trong cuộc tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, các nghị sỹ (bao gồm Nghị sỹ Chi Nguyen - người Canada gốc Việt) chia sẻ vui mừng trước bước phát triển vượt bậc của quan hệ song phương.

Việc Quốc hội Việt Nam thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Canada vào tháng 6/2026 và Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Canada-Việt Nam duy trì 25 thành viên là nghị sỹ của Thượng viện và Hạ viện thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các đại biểu dân cử đối với việc xây dựng cầu nối hữu nghị.

Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong kiều bào tại Canada tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam; tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ, gắn kết cộng đồng, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Canada ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; đồng thời chung tay, góp sức vào công cuộc phát triển đất nước bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, uy tín, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực đóng góp cho quê hương, đất nước Việt Nam và nước sở tại.



Giáo sư Nguyễn Đài Trang, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Canada-Việt Nam, Chủ tịch Hội Sáng kiến Canada-ASEAN tại Đại học York- cho biết, thời gian tới, các hoạt động của hội sẽ tập trung đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường sự tham gia của thế hệ trẻ và phát huy vai trò kết nối cộng đồng.

Bên cạnh đó, hội sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học-công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ sạch, nông nghiệp thông minh, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và chuyển đổi số, đồng thời xây dựng mạng lưới chuyên gia người Việt. Ngoài ra, hội sẽ đẩy mạnh hoạt động văn hóa, dạy và học tiếng Việt, quảng bá hình ảnh Việt Nam và cung cấp thông tin chính xác về đất nước.

Giáo sư cũng mong muốn công tác kiều bào ngày càng hiệu quả, cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan trong nước và ngoài nước chặt chẽ, thông suốt hơn, qua đó kết nối và phát huy tốt hơn nguồn lực kiều bào.

Hàng cây lưu niệm trong khuôn viên Phủ Toàn quyền Canada do các vị nguyên thủ, lãnh đạo quốc tế vun trồng để lại những ấn tượng lớn. Mỗi cây lưu giữ dấu ấn riêng, cùng tạo nên biểu tượng sinh động về tình hữu nghị và hợp tác giữa Canada với các quốc gia. Trong chuyến thăm lần này, cây Sồi đỏ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Louise Arbour vun trồng tại Phủ Toàn quyền là dấu ấn của tình hữu nghị Việt Nam-Canada.

Điều đó mang ý nghĩa, tình hữu nghị giữa các quốc gia cũng như một cái cây, muốn vươn cao và toả bóng phải được nhiều thế hệ bền bỉ vun đắp bằng lòng tin, sự chân thành và những lợi ích cùng chia sẻ.



Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Canada đã thành công tốt đẹp, ghi dấu mốc lịch sử đưa quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược.

Trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng gia tăng, tiềm năng kinh tế bổ trợ lẫn nhau và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Canada hứa hẹn sẽ bước vào giai đoạn phát triển năng động, thực chất, mang lại thịnh vượng cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở hai bờ Thái Bình Dương./.

Hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Canada Việt Nam và Canada nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả, tập trung vào đào tạo, gìn giữ hòa bình, an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng và khắc phục hậu quả chiến tranh

​

​