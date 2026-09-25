Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ngày 24/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 1839/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh năm 1972, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính-Tín dụng; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Thế Mạnh từng kinh qua các vị trí công tác như Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đồng thời, tại Quyết định số 1837/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn.

Ông Vương Quốc Tuấn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030./.

Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Mạnh khẳng định sẽ tận tâm, tận lực, hành động phụng sự lợi ích của nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh