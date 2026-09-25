Giao ban công tác 9 tháng của Đảng ủy Chính phủ với các đảng ủy trực thuộc

Chiều 25/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì Hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ với các đảng ủy trực thuộc.

Cùng dự có các Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến, Lại Xuân Lâm.

Trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 104 đề án

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến cho biết theo Chương trình làm việc, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ, cơ quan được giao chuẩn bị 119 đề án, gồm: 42 đề án trong Chương trình làm việc và 77 đề án được giao bổ sung, phát sinh ngoài Chương trình làm việc, trong đó 101 đề án trình Bộ Chính trị và 18 đề án trình Ban Bí thư.

Đến ngày 24/9, Đảng ủy Chính phủ, đảng ủy các bộ, cơ quan đã trình 104 đề án, cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng; trong 3 tháng cuối năm 2026 còn phải trình 15 đề án.

Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và triển khai vào công tác tổ chức xây dựng đảng trong đảng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Chính phủ triển khai nghiêm túc, kịp thời việc rà soát cơ sở dữ liệu, cập nhật, chuẩn hóa thông tin dữ liệu đảng viên, dữ liệu về tổ chức cơ sở đảng trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng điều hành của bộ máy.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan và xử lý giao thoa chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, thôn, tổ dân phố; xử lý khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao năng lực thực thi cấp cơ sở gắn với chuyển đổi số...

Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương được kiện toàn đồng bộ, vận hành ổn định, nền nếp, thông suốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đáng chú ý, việc lãnh đạo triển khai 3 đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống pháp luật được tập trung hoàn thiện gắn với đổi mới tư duy, phương thức xây dựng và tổ chức thi hành theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW, trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo thể chế phát triển, tạo lợi thế cạnh tranh mới cho tăng trưởng hai con số.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, năm 2026, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội thông qua khoảng 78 luật, nghị quyết, nhiều dự án luật quan trọng đã được sửa đổi, bổ sung hoặc đang khẩn trương hoàn thiện trình Quốc hội tại Kỳ họp tháng 10 (các Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Ngân sách nhà nước...). Cơ bản khắc phục tình trạng chậm, nợ văn bản hướng dẫn. Tập trung tổng rà soát hệ thống pháp luật, xác định rõ các quy định còn chồng chéo, vướng mắc, chưa phù hợp thực tiễn và phương án xử lý.

Về phát triển hạ tầng chiến lược, 9 tháng qua đã hoàn thành thêm 395km đường bộ cao tốc, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông; khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị, triển khai nhiều dự án giao thông, năng lượng quan trọng. Từ tháng 4 đến nay, đã tháo gỡ vướng mắc cho 2.219 dự án, nâng tổng số dự án được xử lý lên 3.241, trong đó 842 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đồng thời, tập trung xử lý vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời hưởng giá FIT.

Về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đã tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, triển khai “100 ngày cao điểm” về chuyển đổi số; tỷ trọng kinh tế số trong GDP năm 2026 ước đạt 14,5%. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng, kinh tế dữ liệu, triển khai Đề án 06, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Trung tâm Dữ liệu quốc gia; ưu tiên 3% tổng chi ngân sách nhà nước, tương đương khoảng 95.000 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Tại Hội nghị, đại diện các đảng ủy trực thuộc tham luận về tình hình triển khai Quy định số 208-QĐ/TW về hệ thống tổ chức của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số và các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ, thực hiện có hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng. Chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, phù hợp với diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế, thanh khoản hệ thống được đảm bảo, mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định, thị trường tiền tệ ngoại hối hoạt động thông suốt. Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, tài khóa, điều hành tỷ giá linh hoạt, kiểm soát lãi suất phù hợp. Tín dụng tăng trưởng ổn định.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, tính đến ngày 5/9/2026, toàn quốc đã hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các cơ sở giáo dục công lập từ 37.530 xuống còn 18.555 đầu mối (giảm 50,6%).

Về tiến độ cung ứng sách giáo khoa, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng cho biết đến 17 giờ ngày 20/9, tổng nhu cầu sách giáo khoa năm học 2026-2027 khoảng 245,94 triệu bản. Số sách giáo khoa còn thiếu đã giảm mạnh từ 2.718.946 bản (ngày 15/9/2026) xuống còn 776.259 bản; như vậy khoảng 99,69% tổng nhu cầu đã được đáp ứng, số còn thiếu khoảng 0,31%. Số còn thiếu hiện nay chủ yếu là thiếu cục bộ theo từng đầu sách và từng địa bàn.

Bộ tiếp tục chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam điều chuyển ngay nguồn sách giữa các vùng miền, triển khai 7 gói thầu in bổ sung (với tổng sản lượng trên 7,75 triệu bản) để xử lý dứt điểm số sách còn thiếu, chủ động tạo nguồn dự phòng trang bị cho thư viện trường học và hỗ trợ học sinh vùng bão lũ; đồng thời cung cấp miễn phí sách giáo khoa điện tử trên trang web taphuan.nxbgd.vn để học sinh khai thác, sử dụng.

Không để phát sinh thêm thủ tục hành chính khi xây dựng luật mới

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận mặc dù khối lượng công việc được giao rất lớn, nhiều việc quan trọng, mới, khó, thời gian gấp, nhưng các cấp ủy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan đã nỗ lực tham mưu, thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện.

Yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, đồng chí đề nghị các cấp ủy rà soát, đánh giá, cập nhật tình hình tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ và nghị quyết đại hội của các đảng bộ trực thuộc; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống.

Hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ với các đảng ủy trực thuộc. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ yêu cầu các cấp ủy tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương; từ đó, từng cơ quan phải rà soát chức năng, nhiệm vụ để xây dựng chương trình hành động cụ thể.

Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu cụ thể hóa Nghị quyết 24-NQ/TW về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; tập trung rà soát, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện các quy định mới về công tác xây dựng Đảng, nhất là quy định về hệ thống tổ chức Đảng. Cùng với đó, tham mưu triển khai công tác đánh giá năm 2026 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo đúng quy định mới của Bộ Chính trị. Việc đánh giá cán bộ cần thực hiện bằng dữ liệu.

Về chuyển đổi số, các cấp ủy cần khẩn trương tập huấn các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, triển khai các văn bản mới của Trung ương; đẩy nhanh các nhiệm vụ theo chương trình 100 ngày thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan Đảng; đồng thời, bảo đảm yêu cầu an toàn, bảo mật trong quá trình chuyển đổi số.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đề cao trách nhiệm cá nhân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp huy động mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Yêu cầu đặt ra là tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chủ động rà soát, sửa đổi các quy định, luật liên quan để tháo gỡ khó khăn về thể chế cho doanh nghiệp. Trong quá trình xây dựng luật mới, không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Cùng với hoàn thiện thể chế, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Phó Thủ tướng lưu ý tốc độ giải ngân mới đạt 54%, trong khi một số dự án lớn có nguy cơ chậm tiến độ, có dự án giải ngân dưới 50%; các bộ, ngành cần rà soát, có giải pháp cụ thể để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng tốc, Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy Chính phủ và các đảng bộ trực thuộc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2027 và những năm tiếp theo./.

Cung ứng đủ sách giáo khoa còn thiếu cho năm học 2026-2027 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in bổ sung và cung ứng 2.995.949 bản sách thông qua hệ thống phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục và nhà sách tại 34 tỉnh, thành phố.

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