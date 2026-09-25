Việt Nam-Liên bang Nga thống nhất tăng cường hợp tác qua kênh nghị viện

Chiều 25/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga chủ trì cuộc họp trực tuyến với Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai cơ quan lập pháp; đồng thời là dịp rà soát kết quả hợp tác, trao đổi các vấn đề cùng quan tâm và thống nhất định hướng phối hợp trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Liên bang Nga đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX; bày tỏ tin tưởng Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, trong đó có quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước.

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, Chủ tịch Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam Andrey Vladimirovich Yatskin đánh giá cao những đóng góp tích cực của Phó Chủ tịch Quốc hội và Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như hợp tác giữa hai nhóm.

Vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị thời gian qua, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga mong muốn hai bên tập trung trao đổi về hợp tác liên nghị viện, thống nhất các hoạt động chung giai đoạn 2026-2028 và phối hợp triển khai qua kênh ngoại giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga, trong đó có hoạt động của hai Nhóm luôn được lãnh đạo hai nước đánh giá cao. Điều này tiếp tục được khẳng định trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, Chủ tịch Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam Andrey Vladimirovich Yatskin cùng các thành viên Nhóm về những sáng kiến, đề xuất và đóng góp tích cực, trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Trong không khí hữu nghị, cởi mở và xây dựng, hai bên trao đổi về tình hình và phương hướng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga; khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của kênh nghị viện, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các khuôn khổ, cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường phối hợp giữa hai Nhóm nghị sỹ và các cơ quan liên quan; chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại giữa hai cơ quan lập pháp. Các nội dung hợp tác sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi bên.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Liên bang Nga, góp phần mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định Quốc hội Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Hội đồng Liên bang Nga; mong muốn hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường trao đổi, phối hợp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Nhất trí với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Vladimirovich Yatskin bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, trong đó có hợp tác nghị viện, sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả./.

Việt Nam-Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác giữa các học viện quân sự, quốc phòng Thời gian qua, quan hệ quốc phòng song phương tiếp tục được củng cố và tăng cường, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.