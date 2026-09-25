Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lấy người dân làm trung tâm để giải quyết mọi vấn đề ở cơ sở

Chiều 25/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, với cử tri 12 phường: Xuân Hòa, Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

Kỳ họp thứ 2 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp, tập trung tại Nhà Quốc hội; khai mạc vào ngày 17/10/2026; dự kiến bế mạc vào ngày 20/11 và tiến hành theo 2 đợt. Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án Luật.

Quốc hội xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn…

Phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tại hội nghị, các cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động giám sát, cải cách hành chính, xây dựng pháp luật…

Cử tri Hoàng Thị Lợi (phường Sài Gòn) đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và khối lượng công việc lớn của Quốc hội tại các kỳ họp, nhất là trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật thời gian gần đây.

Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ băn khoăn trước thực tế một số luật mới được ban hành hoặc vừa có hiệu lực đã tiếp tục được đề xuất sửa đổi, bổ sung, như Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Đất đai.

Cử tri kiến nghị Quốc hội quan tâm hơn đến tính ổn định, đồng bộ, lâu dài của hệ thống pháp luật; đồng thời tăng cường tính rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện của các quy định, nhất là những luật có tác động trực tiếp đến đời sống người dân, qua đó tạo thuận lợi để cử tri nắm bắt và chấp hành pháp luật.

Cử tri Lê Thị Yến Nhi (phường Bến Thành) bày tỏ phấn khởi và đồng tình với nhiều chủ trương, chính sách lớn mà Trung ương và Thành phố đang triển khai nhằm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị hiện đại, văn minh, có sức cạnh tranh cao.

Cử tri kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm hơn đến cơ chế để người dân được tham gia vào quá trình phát triển Thành phố. Nhấn mạnh những chính sách lớn về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, giao thông, nhà ở, môi trường đều tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân, cử tri mong muốn tiếng nói của người dân từ khu phố, phường được tổng hợp, phản ánh đầy đủ lên các cấp có thẩm quyền.

Các vấn đề nổi cộm của ngành Giáo dục như vấn đề thiếu sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông… được nhiều cử tri quan tâm, nêu ý kiến. Cử tri Phạm Thị Huệ (phường Xuân Hòa) kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh chương trình sách giáo khoa, mục tiêu là đào tạo ra những học sinh - người chủ tương lai của đất nước - có thể hội nhập nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi. Cử tri phường Sài Gòn đề nghị Quốc hội có chương trình giám sát thường xuyên, cả nhiệm kỳ đối với hai lĩnh vực là giáo dục và y tế.

Cử tri phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh dự hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố phân loại cụ thể từng ý kiến, kiến nghị.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường cần được chính quyền cơ sở chủ động giải quyết ngay sau cuộc tiếp xúc cử tri. Những nội dung thuộc thẩm quyền cấp thành phố cần được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, cần tổng hợp đầy đủ để báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Liên quan tới kiến nghị của cử tri Phạm Thị Huệ (phường Xuân Hòa) và cử tri phường Sài Gòn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tiếp nhận đầy đủ kiến nghị bằng văn bản để chuyển tới Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết và trả lời theo thẩm quyền.

Đối với những ý kiến liên quan đến hoạt động giám sát, thực hiện dân chủ ở cơ sở và cải cách hành chính, Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đang được hoàn thiện để trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đây là bước cụ thể hóa việc dân biết, dân bàn, dân giám sát, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa phương châm lấy người dân làm trung tâm để giải quyết mọi vấn đề ở cơ sở, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và các thiết chế giám sát tại cơ sở.

Trao đổi với cử tri Hoàng Thị Lợi (phường Sài Gòn) về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, Quốc hội tập trung rất cao cho nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc từ thực tiễn.

Kết quả này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao, cho rằng điểm nghẽn về thể chế cơ bản đã được tháo gỡ, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khâu tổ chức thực thi.

Để tổ chức thực thi hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn phải được ban hành kịp thời, đồng bộ, bảo đảm các quy định của luật nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Những quy định không còn phù hợp, gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội cần tiếp tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung, qua đó khơi thông nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả Thành phố đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, so với yêu cầu phát triển và vị trí của một đô thị đặc biệt, tiềm năng, lợi thế và dư địa của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn rất lớn. Thành phố cần tiếp tục phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống; đi đầu trong triển khai các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, nhất là về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Cùng với đó, Thành phố tiếp tục dành sự quan tâm tương xứng cho giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, coi đây là những lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.

Về phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026. Trên cơ sở đó, Thành phố cần phát huy mạnh mẽ tinh thần phân cấp, phân quyền, chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Cùng với phát triển hạ tầng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố tập trung giải quyết những vấn đề đang tác động trực tiếp tới đời sống người dân, trong đó có tình trạng ngập nước và ùn tắc giao thông.

Về môi trường, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước mà cần huy động sức mạnh, ý thức và trách nhiệm của hơn 10 triệu người dân Thành phố.

Mỗi người dân cần cùng chung tay xây dựng nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch, giữ gìn cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần cải thiện chất lượng môi trường và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh Chiều 25/9/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, tại phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

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