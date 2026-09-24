Tỉnh đầu tiên hoàn thành bố trí cán bộ không phải người địa phương ở các cơ quan trọng yếu

Sau hơn một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Tuyên Quang đang hoạt động ổn định, thông suốt và tạo ra những chuyển biến rõ nét và tích cực.

Đặc biệt, Tuyên Quang thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chủ trương bố trí cán bộ không phải người địa phương và trở thành một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành mục tiêu này ở các cơ quan trọng yếu, cơ mật cấp tỉnh cùng 100% chức danh chủ chốt cấp xã gồm: Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Tỉnh đã điều động 123 cán bộ, công chức cấp tỉnh về đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại cấp xã; điều chuyển 185 cán bộ, công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu biên chế cấp xã...

Đánh giá việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương và Chính phủ; khẩn trương rà soát, điều chỉnh những bất cập trong tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nâng chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở thông qua đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực tế; đẩy mạnh phân cấp triệt để đi đôi với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc lãnh đạo làm thay việc của nhân viên.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số đồng bộ từ tỉnh đến xã; tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng số và trang thiết bị cho các xã vùng sâu, vùng xa; triển khai hiệu quả điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Hoàn thiện sắp xếp ổn định thôn, tổ dân phố sau sáp nhập; tăng cường kiểm tra, giám sát; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Theo ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, trong thời gian tới, tỉnh tập trung thực hiện 8 nhóm giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện cơ chế vận hành chính quyền 2 cấp; sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng AI; xử lý tài sản công, bảo đảm cơ sở vật chất cho cấp xã; tăng cường kiểm tra, phát huy trách nhiệm người đứng đầu...

Đặc biệt, tỉnh xác định phương châm hành động xuyên suốt trong công tác cán bộ và vận hành chính quyền là “Đúng người-đúng việc-đúng năng lực-đúng địa bàn-đúng thời điểm-đúng kết quả.”

Mọi giải pháp về nhân sự phải gắn liền với vị trí việc làm, khối lượng công việc và sản phẩm đầu ra. Tuyên Quang xử lý đồng thời 3 nhóm vấn đề cốt lõi gồm: Nơi thiếu-nơi thừa; người làm được-người chưa làm được; người có triển vọng-người không đáp ứng yêu cầu.

Trước mắt từ nay đến cuối năm 2026, tỉnh tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cấp xã theo đúng vị trí việc làm; phấn đấu khoảng 70% cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành; khoảng 90% được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo từng lĩnh vực.

Đến hết năm 2028 phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã có chuyên môn chưa phù hợp được đào tạo, bồi dưỡng lại phù hợp với vị trí việc làm mới; 100% được cập nhật kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đến năm 2030, Tuyên Quang sẽ chuẩn hóa và nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ. Bảo đảm cấp tỉnh có đội ngũ tham mưu chiến lược, quản trị ngành chất lượng cao; cấp xã có đội ngũ thực thi công vụ vững chuyên môn, sát dân, gần dân, giải quyết công việc hiệu quả./.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Sàng lọc, thay thế cán bộ yếu kém về năng lực Tỉnh Đắk Lắk kiên quyết khắc phục tình trạng đánh giá nể nang, hình thức, né tránh, dĩ hòa vi quý và mạnh dạn sàng lọc, thay thế cán bộ yếu kém về năng lực, phẩm chất.