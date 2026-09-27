Tết Trung Thu vun đắp tình yêu quê hương cho thiếu nhi Việt Nam tại Pháp

Ngày 26/9, tại Trung tâm Văn hóa Marius Sidobre ở Arcueil, ngoại ô phía Nam Paris, nhiều gia đình và trẻ em trong cộng đồng người Việt đã cùng tham dự chương trình Tết Trung Thu với các hoạt động văn nghệ, hội họa, thư pháp, thi vẽ tranh và rước đèn.

Chương trình do ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cùng Hội Aurore - Ánh Sáng, Làng Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam tại Pháp, Câu lạc bộ Yêu Biển Việt Nam tại Pháp phối hợp với các nhóm Hương Sắc Việt và Thanh âm Cuộc sống - Mélodie de la Vie tổ chức.

Theo ban tổ chức, sự kiện nhằm giúp trẻ em Việt Nam sinh sống tại Pháp hiểu thêm về truyền thống dân tộc, đồng thời góp phần giới thiệu và lan tỏa văn hóa Việt Nam trong xã hội sở tại.

Tiết mục văn nghệ kết hợp tiếng đàn bầu của nghệ sỹ nhí góp phần giới thiệu âm nhạc và nhạc cụ truyền thống Việt Nam tới thế hệ trẻ sinh sống tại Pháp. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)

Các em nhỏ được tham gia chương trình văn nghệ, thi vẽ tranh về chủ đề Mặt Trăng, xem trình diễn hội họa và thư pháp, nhận quà Trung Thu và cùng nhau rước đèn.

Hoạt động rước đèn có sự tham gia của các nghệ sỹ nhí Gia Khánh, Minh Uy, An Gia và Minh Trí, tạo nên không khí vui tươi, gần gũi, gợi lại hình ảnh Tết Trung Thu truyền thống tại quê nhà.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi. Các tác phẩm dự thi được trưng bày tại sự kiện trước khi ban tổ chức công bố kết quả, trao giải và tặng quà cho các em.

Thông qua hội họa, trẻ em được khuyến khích thể hiện cách cảm nhận riêng về ánh trăng, gia đình, quê hương và những giá trị văn hóa gắn với Tết Trung Thu.

Giải Nhất được trao cho bức tranh của em François Phạm, 8 tuổi. Tác phẩm khắc họa một con tàu Việt Nam làm nhiệm vụ tuần tra trong đêm trăng rằm, góp phần bảo vệ bình yên trên biển. Bức tranh được đánh giá cao không chỉ ở cách thể hiện giàu trí tưởng tượng, mà còn bởi thông điệp hướng về Trường Sa và những người lính đảo đang ngày đêm gìn giữ biển, đảo quê hương.

Đại diện Câu lạc bộ Yêu Biển Việt Nam tại Pháp cho biết tác phẩm đã gợi mở cho các em nhỏ một cách tiếp cận gần gũi đối với chủ quyền biển, đảo và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Từ hình ảnh vầng trăng vốn gắn với tuổi thơ và ngày hội đoàn viên, bức tranh đã mở rộng thành tình cảm đối với quê hương, những vùng biển xa và những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng.

Nghệ sỹ Vũ Cẩn hướng dẫn các em nhỏ làm quen với nghệ thuật thư pháp trong chương trình Tết Trung Thu tại Arcueil, ngoại ô phía Nam Paris. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, nghệ sỹ Vũ Cẩn cũng giới thiệu nghệ thuật vẽ tranh và viết thư pháp. Qua những nét vẽ và nét chữ được thực hiện trực tiếp, các em nhỏ có dịp làm quen với một loại hình nghệ thuật truyền thống, đồng thời hiểu thêm về vẻ đẹp của ngôn ngữ và văn hóa Á Đông.

Phần biểu diễn do nhóm Thanh âm Cuộc sống - Mélodie de la Vie phụ trách, gồm chương trình dành cho thiếu nhi và hoạt động giao lưu văn nghệ giữa các nghệ sỹ với công chúng.

Với phần đệm đàn của nghệ sỹ piano Vũ Thanh Nhật, nhiều khán giả cũng tham gia biểu diễn, góp phần biến ngày hội thành không gian gặp gỡ và kết nối giữa các thế hệ trong cộng đồng.

Việc kết hợp âm nhạc, hội họa, thư pháp, rước đèn và giáo dục tình yêu biển, đảo đã giúp Tết Trung Thu tại Arcueil vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động vui chơi dành cho trẻ em. Đây còn là dịp để các gia đình người Việt cùng trao truyền ký ức văn hóa, vun đắp tình yêu quê hương và giúp thế hệ trẻ lớn lên tại Pháp duy trì mối liên hệ với cội nguồn dân tộc./.

Tết Trung thu thắp sáng những ước mơ tuổi thơ Tết Trung thu là ngày hội của thiếu nhi, là dịp để các em được vui chơi, rước đèn, phá cỗ dưới ánh trăng rằm và đón nhận sự quan tâm, yêu thương của gia đình cùng toàn xã hội.