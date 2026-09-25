Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung: Giữ gìn nét văn hóa, tín ngưỡng Cao Đài

Chiều 25/9 (ngày 15 tháng 8 âm lịch), tại Nội ô Tòa Thánh Cao Đài (tỉnh Tây Ninh), gần 200.000 người theo đạo, du khách cùng người dân trong và ngoài tỉnh đã tham dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm Bính Ngọ 2026.

Tại buổi lễ, Phối sư Thái Côn Thanh, Quyền Thái Chánh Phối sư, Phó ban Tổ chức Đại lễ cho biết, trong năm qua, toàn thể người theo đạo Tôn giáo Cao Đài đã nghiêm chỉnh sinh hoạt tôn giáo đúng tôn chỉ, đường hướng hành đạo, chú trọng tu dưỡng đạo đức bản thân và khuyến thiện, thực hiện việc nhân nghĩa, đoàn kết, thương yêu, chấp hành tốt kỷ cương pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo.

Đặc biệt, Hội Thánh đã tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh. Từ đầu năm đến nay, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã vận động quyên góp để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị trên 36 tỷ đồng.

Phối sư Thái Côn Thanh nhấn mạnh, trong sự phát triển chung của đất nước, toàn đạo luôn ý thức sâu sắc phương châm “Nước vinh, Đạo sáng”, bởi đất nước có thanh bình thì tôn giáo mới có điều kiện phát triển bền vững. Do đó, sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, cùng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong toàn đạo là nền tảng quan trọng để Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tiếp tục kiên định con đường hành đạo, dung bồi nền đạo, gắn bó cùng dân tộc và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Chúc mừng tại Đại lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực mà Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và toàn Đạo vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng trong thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, qua hơn 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; với sự quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo năng động, sáng tạo của toàn Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tây Ninh, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng.

Kết quả đó một phần nhờ vào sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo đang hoạt động trên tỉnh nhà, trong đó có Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã thực hiện tốt trong việc vận động chức sắc, chức việc, tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện việc hành đạo đúng theo Hiến chương, Nội quy, Quy chế hành đạo của Hội Thánh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Lê Văn Hẳn cho biết, Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2026 được Hội thánh tổ chức trang trọng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đạo đức, hướng về cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, các nghệ nhân và tín đồ đạo Cao Đài trong và ngoài nước đã tích cực tham gia, tạo nên các phẩm vật hiến lễ được chế tác công phu, có giá trị nghệ thuật.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm, chúc mừng Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nhân Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Đại lễ không chỉ thu hút hàng vạn tín đồ hành hương, mà còn có nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước về tham dự, qua đó khẳng định sự tự do tôn giáo ở Việt Nam và sự đúng đắn trong chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo để cho bạn bè quốc tế ngày càng hiểu rõ hơn.

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung là lễ hội lớn nhất trong năm của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, bên cạnh Đại lễ Vía Đức Chí Tôn vào tháng Giêng âm lịch. Đây là dịp để cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, tâm linh đặc sắc của đạo Cao Đài.

Điểm nhấn của Đại lễ là nghi thức Cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương, màn múa Long Mã, đặc biệt là múa Tứ linh gồm Rồng Nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy và Phụng. Cùng với đó là các tiết mục múa Phụng, biểu diễn của đội nhạc Sắc Tộc và đoàn diễu hành rực rỡ từ Báo Ân Từ đến Đền Thánh, tạo nên không gian lễ hội vừa trang nghiêm vừa giàu bản sắc.

Năm nay, Đại lễ trưng bày 106 gian quả phẩm hiến lễ được tạo hình công phu từ rau, củ, trái cây với hình tượng rồng, phượng và hoa lá tinh xảo do các đơn vị Hội Thánh Cao Đài trên cả nước thực hiện. Sau nghi lễ, toàn bộ quả phẩm được trao tặng thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng./.

Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh-Dấu ấn kiến trúc tâm linh miền Đông Nam Bộ Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh là một biểu tượng văn hóa đặc sắc của vùng Nam Bộ; công trình kiến trúc độc đáo, chứa đựng câu chuyện về đức tin, sự sáng tạo và tinh thần cộng đồng của con người Việt Nam.