Việt Nam và Hy Lạp tăng cường đối thoại trong lĩnh vực văn hóa

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương đã tham dự và phát biểu tại “Ode to Peace - Đối thoại Văn hóa và Giáo dục” do Hiệp hội Câu lạc bộ và tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, Câu lạc bộ UNESCO tại Piraeus và các đảo Hy Lạp phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức UNESCO Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện ngày 22/9, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đánh giá cao việc tổ chức sự kiện có ý nghĩa nhằm kết nối giao lưu văn hóa nhân dân hai nước.

Theo Đại sứ, Việt Nam và Hy Lạp có lịch sử văn hóa lâu đời, đặc sắc, có nhiều di sản văn hóa phong phú và luôn trân trọng các giá trị nhân văn. Đối thoại không chỉ giới thiệu bản sắc độc đáo của mỗi quốc gia mà còn tạo không gian để hai nền văn hóa đối thoại, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và cùng khám phá những giá trị chung.

Đại hội đồng Liên hợp quốc mới đây đã thông qua nghị quyết do Việt Nam đề xuất, chính thức xác định giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, với sự đồng bảo trợ của 103 quốc gia, thể hiện đóng góp tích cực và đầy trách nhiệm của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, các hoạt động giao lưu văn hóa như “Ode to Peace - Lễ hội Văn hóa và Giáo dục” đã góp phần hiện thực hóa vai trò của văn hóa, giúp tăng cường hiểu biết giữa các quốc gia, thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững và đưa tinh thần Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững vào đời sống.

Trước đó, đoàn Liên hiệp các tổ chức UNESCO Việt Nam do bà Nguyễn Lệ Hằng, Phó Tổng thư ký, đã tới thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.

Các nghệ sỹ thuộc Liên hiệp các tổ chức UNESCO Việt Nam biểu diễn văn nghệ trong Chương trình Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp cung cấp/TTXVN phát)

Tiếp đoàn, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã thông tin về tình hình địa bàn, trong đó có hợp tác văn hóa giữa hai nước. Thông qua ngoại giao nhân dân, việc kết nối các chuyên gia, nghệ sỹ, thanh niên và cộng đồng, các hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đóng góp thiết thực vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hy Lạp.

Các nghệ sỹ thuộc Liên hiệp các tổ chức UNESCO Việt Nam đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc và giao lưu với khán giả trong Chương trình Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán tổ chức, để lại ấn tượng sâu sắc về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam trong lòng bạn bè Hy Lạp và quốc tế./.

Đưa hình ảnh Việt Nam đến “Lễ hội Văn hóa Quốc tế 2026” tại Hy Lạp Việt Nam tham gia "Lễ hội Văn hóa Quốc tế 2026” do Câu Lạc bộ UNESCO Piraeus và các đảo (Hy Lạp) tổ chức, giới thiệu ẩm thực và văn hóa truyền thống, tăng cường hợp tác quốc tế.