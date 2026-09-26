Đêm hội trăng Rằm kết nối trái tim Việt-Nga

Tối 25/9 (giờ địa phương), cộng đồng người Việt Nam tại St. Petersburg đã tổ chức một đêm Tết Trung Thu đầy màu sắc và ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự, đặc biệt là giới trẻ bản địa.

Sự kiện không chỉ là dịp để những người con xa xứ hướng về cội nguồn, mà còn là không gian giao lưu văn hóa sống động khi đông đảo các bạn trẻ Nga từ Trường Đại học Tổng hợp Sư phạm Quốc gia mang tên Herzen và Trường Trung học số 488 đến chung vui.



Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngay từ sớm, khán phòng đã ngập tràn sắc màu của lồng đèn truyền thống và âm vang rộn ràng của tiếng trống lân.

Các bạn học sinh, sinh viên Nga tỏ ra vô cùng hào hứng khi được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của ngày Tết thiếu nhi Việt Nam. Những vị khách trẻ tuổi xứ sở bạch dương đã cùng các em thiếu nhi Việt Nam học cách rước đèn ông sao và chăm chú lắng nghe sự tích Chú Cuội, Chị Hằng qua những bài thuyết trình song ngữ.



Điểm nhấn của đêm hội là chương trình văn nghệ đan xen giữa hai nền văn hóa. Biểu cảm thích thú của các bạn học sinh, sinh viên Nga khi thưởng thức hương vị bánh nướng, bánh dẻo, hay những tràng pháo tay không ngớt trước màn múa lân sư rồng đã minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của văn hóa Việt.

Đêm hội khép lại bằng màn phá cỗ trông trăng và những điệu nhảy tập thể thắt chặt tình bạn hữu nghị. Sự kiện lần này đã trở thành một chiếc cầu nối tinh thần ấm áp, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu biết và xích lại gần nhau hơn./.

“Tình ca du mục” nối nhịp văn hóa Việt-Nga Chương trình Tết Trung Thu tại Nga mang âm hưởng truyền thống Việt Nam, kết nối cộng đồng người Việt và giới thiệu nghệ thuật dân tộc đặc sắc của Việt Nam.

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