Gắn kết các hoạt động Tết Trung thu với quảng bá di sản địa phương

Dịp Trung Thu 2026, tại tỉnh Ninh Bình, các địa phương, đơn vị đã đồng loạt tổ chức chuỗi chương trình Tết Trung Thu tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi.

Không chỉ tổ chức các hoạt động vui chơi mà nhiều trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thuộc gia đình nghèo, cận nghèo đã nhận được những món quà ý nghĩa.

Đó là sự quan tâm chăm lo của Đảng, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng đối với thế hệ măng non góp phần mang đến cho các em một mùa Trung Thu trọn vẹn

Thiếu nhi miền di sản rộn ràng Đêm hội trăng rằm

Điểm nhấn của mùa Trung Thu năm nay tại Ninh Bình là việc gắn kết các hoạt động vui chơi của trẻ em với việc giáo dục truyền thống và quảng bá di sản văn hóa địa phương.

Tại các khu du lịch, không gian di sản như Phố cổ Hoa Lư hay Khu du lịch sinh thái Thung Nham, nhiều hoạt động trải nghiệm dân gian như làm bánh Trung Thu, nặn tò he, làm đèn ông sao và không gian ẩm thực miễn phí cho trẻ em đã được tổ chức, tạo sân chơi lành mạnh thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Với mong muốn đưa thế hệ trẻ lật mở những trang cổ tích đời thực, mùa trăng này tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham (phường Nam Hoa Lư) trở thành điểm hẹn lý tưởng để các em tham gia vào chuỗi trải nghiệm văn hóa dân gian độc đáo.

Dưới những bóng cây xanh, trẻ em được tự tay làm những chiếc đèn ông sao truyền thống, học cách nặn tò he hay cùng cha mẹ tô mặt nạ giấy bồi, phá cỗ trông trăng.

Bà Trần Thị Thanh Lan, đại diện Khu du lịch sinh thái Thung Nham cho biết, hội Trăng Thung Nham không chỉ là một đêm hội mà còn là hành trình đưa du khách trở về tuổi thơ, tìm lại niềm vui giản dị và sẻ chia yêu thương.

Tại đây, du khách và người dân có thể cùng nhau chung tay gây quỹ thiện nguyện dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc đấu giá những bức tranh giấy cắt do chính các em nhỏ thực hiện.

Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động này sẽ được chuyển thành học bổng, quà tặng và các phần quà Trung Thu ý nghĩa, trao gửi tận tay các em nhỏ tại địa phương.

Với những hoạt động thiết thực này, đơn vị mong muốn kiến tạo một mùa trăng ấm áp, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

Tối 24/9, tại Sân khấu Thủy Đình, Phố cổ Hoa Lư (phường Hoa Lư), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với các sở, ngành và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức chương trình "Trung Thu cho em - Sắc màu di sản - Trải nghiệm Ninh Bình" năm 2026.

Chương trình được tổ chức với nhiều nội dung văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm phong phú. Các em thiếu nhi được thưởng thức biểu diễn xiếc, giao lưu với các nghệ sĩ và phá cỗ Trung Thu.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, phụ huynh và thiếu nhi còn được tham quan không gian quảng bá văn hóa, sản phẩm OCOP, ẩm thực, du lịch và triển lãm ảnh "Vẻ đẹp di sản Ninh Bình."

Hoạt động này tạo nên nét riêng cho đêm hội khi niềm vui Trung Thu được kết nối với không gian văn hóa, du lịch của địa phương.

Em Phạm Ngọc An (phường Hoa Lư) chia sẻ, đây là lần đầu em được trải nghiệm một mùa Trung Thu có nhiều hoạt động đặc sắc.

Tại đêm hội, em không chỉ được ngắm nhìn các xe mô hình đèn lồng mang hình thù độc đáo diễu hành trên phố mà còn được thưởng thức các suất ăn miễn phí, xem biểu diễn ca nhạc và cùng các bạn phá cỗ trông trăng.

Đây là mùa Trung Thu đáng nhớ và là món quà động viên từ bố mẹ để chúng em cố gắng học tập.

Các địa phương, đơn vị tại tỉnh Ninh Bình đồng loạt tổ chức chuỗi chương trình Tết Trung thu tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN.)

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Tại khu vực trung tâm các xã, phường không khí đêm hội diễn ra rực rỡ sắc màu với các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Thiếu nhi được hòa mình vào tiếng trống hội, các màn múa lân, múa rồng truyền thống, giao lưu cùng các nhân vật cổ tích và tham gia nghi thức rước đèn, phá cỗ trông trăng.

Nhiều mô hình đèn lồng khổng lồ mang hình dáng các linh vật, biểu tượng văn hóa lịch sử do các địa phương tự làm đã tạo nên những cuộc diễu hành đường phố hoành tráng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Trong dịp tết Trung Thu năm nay, các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp đã dành nguồn lực lớn để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Hàng ngàn suất học bổng, xe đạp, sách vở và bánh kẹo đã được trao tận tay các em, góp phần động viên các cháu học tập tốt.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Trần Ngọc Nam, thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng luôn nhận được sự quan tâm.

Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, tổ chức sân chơi được triển khai, nhất là vào dịp Trung Thu; góp phần giúp các em thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thêm niềm vui và đón một mùa trăng ấm áp.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp trong việc kiến tạo các sân chơi văn hóa gắn với di sản không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của thế hệ măng non mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình phát triển toàn diện./.

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