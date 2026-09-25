Từ ký ức chiến tranh đến trách nhiệm kiến tạo hòa bình

Trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 và kỷ niệm 45 năm Ngày quốc tế hòa bình (21/9), ngày 25/9, Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị tổ chức Tọa đàm quốc tế “Từ ký ức tới tương lai: Giá trị của Hòa bình” với sự tham dự của hơn 120 đại biểu trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam Hà Hùng Cường nhấn mạnh đây là lần thứ ba Hội đồng tổ chức tọa đàm quốc tế tại Quảng Trị, tiếp nối các hoạt động năm 2018 và 2024.

Theo đó, chủ đề lần này hướng tới việc nhìn lại ký ức chiến tranh, nhận diện những mất mát của quá khứ để chuyển hóa thành sự hiểu biết, lòng nhân ái, tinh thần hòa giải và trách nhiệm với tương lai.

Từ thực tiễn Việt Nam và Quảng Trị - vùng đất từng trải qua chiến tranh khốc liệt nhưng đang từng ngày vươn lên trong hòa bình, ông Hà Hùng Cường cho rằng, ký ức không phải để khơi lại hận thù mà để hiểu và trân trọng hòa bình, thúc đẩy sự đồng cảm, hiểu biết lẫn nhau; qua đó tạo nền tảng cho hòa giải, hợp tác và xây dựng tương lai. Hòa bình cần sự chung tay của các quốc gia, dân tộc và mỗi người dân.

Theo ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị: vượt qua đau thương, mất mát của chiến tranh, tỉnh Quảng Trị hôm nay tiếp tục cùng cả nước thực hiện sứ mệnh kiến tạo và gìn giữ hòa bình.

Cùng với tôn vinh, gìn giữ những giá trị của hòa bình, Quảng Trị cần nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội để xứng đáng với các thế hệ đi trước. Lãnh đạo tỉnh mong muốn thông qua tọa đàm tiếp tục nhận được những ý kiến, sáng kiến của các diễn giả, học giả và bạn bè quốc tế; góp phần lan tỏa thông điệp “Từ ký ức đến tương lai - Giá trị của hòa bình” ra thế giới.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận qua hai phiên với chủ đề “Giá trị của hòa bình trong thế giới biến động hiện nay” và “Kiến tạo văn hóa hòa bình vì tương lai phát triển bền vững.”

Nội dung trao đổi tập trung vào những thách thức đương đại đối với hòa bình thế giới; văn hóa hòa bình trong kỷ nguyên mới; vai trò của ngoại giao nhân dân và các tổ chức phi chính phủ; giá trị của di sản văn hóa trong kiến tạo hòa bình, phát triển bền vững và những sáng kiến thúc đẩy hòa bình trong thời đại số.

Ông Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị khẳng định, những trao đổi tại tọa đàm là nguồn tư liệu và cơ sở cả về lý luận và thực tiễn để các tổ chức, đối tác trong và ngoài nước tiếp tục cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, hoạt động thiết thực, đóng góp hiệu quả hơn cho hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Thông qua tọa đàm, các đại biểu cùng lan tỏa những giá trị nhân văn của hòa bình, để hòa bình không chỉ là khát vọng chung của nhân loại mà còn trở thành nền tảng cho phát triển, thịnh vượng và cuộc sống tốt đẹp của mỗi người dân, mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Trong khuôn khổ tọa đàm, Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị đã ký Thỏa thuận hợp tác, nhằm tăng cường phối hợp trong các hoạt động vì hòa bình, phát triển và đối ngoại nhân dân.

Ban Tổ chức đã trao tượng trưng 15 suất trong tổng số 100 suất học bổng do tổ chức Children of Vietnam dành tặng học sinh nghèo, nạn nhân chiến tranh có thành tích học tập và tu dưỡng đạo đức tốt.

Một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn của chương trình là nghi thức ký Thông điệp hòa bình trên nền cờ Lễ hội Vì hòa bình 2026. Hơn 120 đại biểu trong nước và quốc tế cùng ký tên vào thông điệp được thể hiện bằng 7 ngôn ngữ, gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Thông điệp thể hiện ước nguyện hòa bình cho mọi người, mọi nhà, mọi quốc gia. Theo Ban Tổ chức, thông điệp cùng bức thư sẽ được chuyển tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Trước đó, các đại biểu đã thực hiện nghi thức thả chim bồ câu tại Tượng đài Mẹ Suốt bên dòng sông Nhật Lệ (phường Đồng Hới, Quảng Trị), biểu tượng cho ước nguyện hòa bình, tình hữu nghị và khát vọng bình an của người dân Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng./.

Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hòa bình, năng động và trách nhiệm Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột và bất định, việc Việt Nam đề cao Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và đối thoại có trách nhiệm mang ý nghĩa đặc biệt.