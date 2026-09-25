Ngưng cấp nước tại một số khu vực ở TP. Hồ Chí Minh phục vụ thi công Metro số 2

Ngày 25/9, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên cho biết, nhằm phục vụ công tác, xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (tuyến Bến Thành - Tham Lương), Thành phố Hồ Chí Minh của Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ tạm ngưng cấp nước để thu hồi thiết bị cấp nước tại tuyến DN1050 Võ Thị Sáu, Công trường Dân Chủ, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian ngưng cấp nước để thực hiện công tác trên sẽ dẫn đến tình trạng nước yếu và gián đoạn tại một số khu vực.

Cụ thể, thời gian dự kiến thực hiện bắt đầu từ 22 giờ 00 phút ngày 26/9 đến 6 giờ ngày 27/9.

Tại khu vực Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, gián đoạn cấp nước (một phần) gồm phường Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc. Khu vực Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, gián đoạn cấp nước gồm phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng, một phần phường Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Khu vực Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, gián đoạn cung cấp nước phường Nhiêu Lộc, nước yếu là phường Phú Nhuận.

Khu vực Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, do phải giảm bơm nhà máy nước Thủ Đức nên sẽ xảy ra tình trạng nước yếu ở các khu vực Lê Văn Việt, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Ung bướu Cơ sở 2 và Nguyễn Xiển – Nguyễn Duy Trinh. Nước yếu các phường Phường Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết, do điều kiện đặc thù của vùng cung cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

Tổng Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước; đồng thời, tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu./.

TP. Hồ Chí Minh: Khẩn trương khắc phục sự cố xì bể ống cấp nước DN1000 Chợ Lớn Việc cấp nước bằng xe bồn được thực hiện liên tục trong thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể trên ống DN1000 Chợ Lớn tại giao lộ Chợ Lớn – Đường số 5.

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