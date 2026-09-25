Thủ tướng Nepal kêu gọi quốc tế hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 24/9, Thủ tướng Nepal Balendra Shah kêu gọi cộng đồng quốc tế chia sẻ chi phí giúp nước này thích ứng với biến đổi khí hậu, cho rằng trận lũ nghiêm trọng xảy ra tại Nepal hồi tháng trước là “lời cảnh báo đối với thế giới” về những nguy cơ ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Shah cho biết tình trạng Trái Đất ấm lên đang làm mất ổn định hệ sinh thái mong manh ở dãy Himalaya, thúc đẩy quá trình tan băng vĩnh cửu và sông băng, qua đó làm gia tăng các nguy cơ thiên tai.

Ông nhấn mạnh Nepal chỉ chịu trách nhiệm chưa đến 0,1% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu nhưng đang phải chịu những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.



Thủ tướng Shah đồng thời đề xuất thành lập “Cơ chế chống chịu khí hậu Himalaya”, với sự tham gia của Nepal, Ấn Độ và Trung Quốc, nhằm chia sẻ dữ liệu vệ tinh và chuyên môn, theo dõi các hồ băng và tăng cường hệ thống cảnh báo sớm chung.



Cùng ngày, trao đổi với báo giới tại New York, Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal kêu gọi các nước giàu tăng cường hỗ trợ những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Ông cho rằng các nước phát triển không chỉ cần hỗ trợ khi thiên tai xảy ra mà còn cần cung cấp tài chính để các quốc gia dễ bị tổn thương xây dựng khả năng chống chịu.



Theo ông Khanal, Mỹ đã công bố khoản hỗ trợ mới trị giá 31 triệu USD cho công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, trong khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và Anh cũng cam kết hỗ trợ. Nepal đã đề nghị Quỹ ứng phó tổn thất và thiệt hại của Liên hợp quốc hỗ trợ 20 triệu USD, mức tối đa có thể được cấp, song chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu.



Ông Khanal cho biết Nepal cần thêm hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để phát triển các hệ thống cảnh báo sớm phức tạp hơn, trong đó có sử dụng vệ tinh để theo dõi tốc độ tan chảy của sông băng và đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiên tai.



Nepal đã hứng chịu một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này hồi tháng trước khi một trận lũ lớn, được kích hoạt từ vụ sạt lở núi băng ở khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, gây thiệt hại trên diện rộng.

Hơn 1.400 người đã thiệt mạng và khoảng 6.000 người vẫn mất tích. Chính phủ Nepal ước tính thiệt hại kinh tế khoảng 5 tỷ USD.



Các nhà khoa học thuộc tổ chức World Weather Attribution nhận định đây là một “cuộc khủng hoảng kép”, trong đó bất ổn địa chất tại địa phương kết hợp với tình trạng Trái Đất ấm lên trong thời gian dài, dẫn đến sự suy giảm của sông băng và tan băng vĩnh cửu.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 24/9 thông báo phê duyệt thêm 200 triệu USD hỗ trợ Colombia ứng phó và khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra ngày 10/8, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Khoản kinh phí mới được bổ sung cho 200 triệu USD đã giải ngân trước đó và sẽ được sử dụng cho các nhu cầu tái thiết và quản lý rủi ro thiên tai.



Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), trận động đất có độ lớn 7,4 đã gây thiệt hại khoảng 14 tỷ USD. Trong khi đó, giới chức Colombia cho biết 331 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương./.

WFP: Cứu trợ lũ lụt tại Nepal là một trong những chiến dịch khó khăn nhất Địa hình miền núi hiểm trở, đường sá và hạ tầng bị phá hủy khiến WFP phải triển khai nhiều phương án đặc biệt, phải sử dụng UAV để đưa lương thực đến các cộng đồng bị cô lập sau lũ lụt tại Nepal.

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