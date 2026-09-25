Mỹ: Bão Nolo đe dọa Hawaii giữa mùa bão ở Thái Bình Dương

Bão Nolo đang hướng về quần đảo Hawaii của Mỹ và có thể gây ngập lụt nghiêm trọng, trong bối cảnh hiện tượng El Nino góp phần làm gia tăng hoạt động bão tại Thái Bình Dương.



Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ, Nolo mạnh lên vào ngày 24/9, theo đó đảo Hawaii có thể hứng chịu lượng mưa từ 380–500 mm đến ngày 26/9, thậm chí cao hơn tại một số nơi; đảo Maui cũng đối mặt nguy cơ lũ quét.

Chính quyền Hawaii đã ban bố tình trạng khẩn cấp, huy động hơn 230 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia và cho các trường học đóng cửa đến hết tuần.



Cùng khoảng thời gian trên, bão Polo - cơn bão đạt tối đa cấp 5 - đã gây mưa lớn, sóng cao và ngập lụt dọc bờ biển phía Tây Mexico. Chính quyền nước này mở nơi trú ẩn, sơ tán người dân tại các khu vực nguy cơ cao và triển khai 15.000 nhân viên an ninh ứng phó.



Theo Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ, từ đầu mùa đến nay, số cơn bão nhiệt đới ở Đông và Trung Thái Bình Dương đều nhiều hơn mức trung bình cùng kỳ 4 cơn. Ba cơn bão đã đạt cấp 5, ngang kỷ lục năm 2002. El Nino thường tạo điều kiện cho bão phát triển tại Thái Bình Dương, đồng thời hạn chế hoạt động bão ở Đại Tây Dương.



Trong nghiên cứu công bố ngày 24/9, Allianz và Allianz Trade cảnh báo El Nino có thể gây hạn hán, mất mùa và đẩy giá lương thực tại châu Âu tăng thêm.

Nghiên cứu ước tính hiện tượng này có thể khiến 144 nền kinh tế thiệt hại gần 392 tỷ euro (khoảng 446 tỷ USD) trong năm 2027.

Trước đó, các đợt nắng nóng mùa Hè đã gây thiệt hại ước tính 113 tỷ euro cho 30 quốc gia châu Âu, trong đó Italy chịu thiệt hại 28 tỷ euro, Đức 25 tỷ euro và Pháp 20 tỷ euro./.

Siêu bão Doldphin đổ bộ Trung Quốc khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy khẩn cấp Chiều 9/8, bão Dolphin với sức gió 150 km/h đã đổ bộ tỉnh Chiết Giang, buộc Trung Quốc phát cảnh báo đỏ, sơ tán hàng trăm nghìn người và hủy hàng nghìn chuyến bay tại các trung tâm kinh tế lớn.

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