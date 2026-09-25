Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy tại địa bàn Hà Nội, mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực xã Đại Xuyên. Vùng mây có xu hướng phát triển mở rộng.

Dự báo từ nay đến 17 giờ 40 phút ngày 25/9, vùng mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực các phường, xã: Ứng Hoà, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Phượng Dực và các khu vực khác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đối với tình hình lũ trên sông Đồng Nai, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài sẽ dao động ở trên mức báo động 1.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Hiện mực nước trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm. Lúc 13h ngày 25/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,24m, trên báo động 1là 0,24m.

Liên quan đến tình hình mưa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, chiều tối và đêm 25/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 25/9 và ngày 26/9, vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hiện vùng biển từ thành phố Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông./.

Từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị cục bộ có nơi mưa trên 150mm Từ đêm 24/9 đến ngày 25/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

​

​