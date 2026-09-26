Vận dụng sáng tạo, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung cho biết, cộng đồng người Việt tại Belarus đã đón nhận tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài với sự hiểu biết rõ ràng rằng Đảng và Nhà nước không chỉ xác định cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một phần không thể thiếu của đất nước và dân tộc, mà còn khẳng định đây là lực lượng đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng.



Theo Đại sứ Nguyễn Văn Trung, sự thay đổi trong tư duy của Đảng ta trong cách tiếp cận và lãnh đạo trong công tác với người Việt Nam ở nước ngoài vô cùng quan trọng.

Theo tinh thần của Nghị quyết 23, công tác với người Việt Nam ở nước ngoài cần chuyển sang cách tiếp cận chủ động hơn, thực sự hỗ trợ và hướng dẫn họ phát huy thế mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị quyết cũng khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần được xem là nguồn lực quý giá và giàu có, góp phần vào sức mạnh tổng thể của toàn dân tộc trong công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên mới.



Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Belarus, Đại sứ Nguyễn Văn Trung cho biết Nghị quyết 23 đã được phổ biến tới Hội người Việt Nam tại Belarus và đông đảo người Việt Nam đang sinh sống tại đây.

Hiện có khoảng 700 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Belarus, là cộng đồng đặc thù, được hình thành từ thời Liên Xô trước đây và tiếp tục phát triển. Các thế hệ con em thứ 2 và thứ 3 của cộng đồng hòa nhập tốt và gắn bó chặt chẽ với đời sống của nước sở tại.



Đại sứ Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Belarus vẫn giữ tình cảm sâu sắc với quê hương và thường xuyên tham gia các hoạt động ủng hộ chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia các chiến dịch cứu trợ lũ lụt, và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam tại Belarus.

Theo Đại sứ, đây cũng là một điểm mới được đề cập trong Nghị quyết 23, liên quan đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Belarus.



Đại sứ cho biết, để quảng bá những giá trị văn hóa, truyền thống tươi đẹp của đất nước đến bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam tại Belarus hàng năm tổ chức các lễ hội và sự kiện kỷ niệm các ngày lễ quan trọng như Tết Nguyên đán, Quốc khánh, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các sự kiện liên quan đến các ngày lễ lớn của đất nước.

Thông qua các hoạt động này, hình ảnh đất nước và cộng đồng người Việt được nâng cao và phổ biến hơn ở nước sở tại, khơi dậy niềm tự hào và thu hút các thế hệ tương lai tham gia phát triển văn hóa Việt Nam.



Đại sứ Nguyễn Văn Trung nêu phong trào gìn giữ tiếng Việt tại Belarus như một ví dụ nổi bật. Hơn 10 năm nay, cộng đồng người Việt Nam tại Belarus đã tổ chức các trại hè tiếng Việt và các khóa học nâng cao để giúp con em thông thạo tiếng Việt, hiểu sâu sắc hơn về văn hóa và cội nguồn dân tộc. Những hiểu biết về quê hương, đất nước trở thành tài sản quý giá, sức mạnh cho thế hệ mới trong quá trình hội nhập ở nước sở tại.



Đại sứ Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh cần phải vận dụng sáng tạo tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị vào công tác người Việt Nam tại Belarus. Theo ông, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus luôn coi việc hợp tác với cộng đồng người Việt là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm vụ ở nước ngoài của mình.



Đại sứ Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh: “Trên tinh thần Nghị quyết 23, thông qua Ban Công tác cộng đồng của Đại sứ quán, chúng tôi luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Belarus, cả về tinh thần và vật chất. Điều này cũng góp phần tạo nên cầu nối với bạn bè Belarus, củng cố vai trò của cộng đồng người Việt tại Belarus như một cầu nối hữu nghị, tăng cường và phát triển tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Belarus.”



Theo tinh thần mới của Nghị quyết 23, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus luôn tìm hiểu những lĩnh vực mà Belarus cũng có thế mạnh để thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ.

Đồng thời, cơ quan đại diện ngoại giao luôn quan tâm tìm kiếm những cá nhân trẻ triển vọng trong xã hội có thể đóng góp vào sự phát triển khoa học và công nghệ, cũng như đổi mới sáng tạo vì lợi ích của Tổ quốc, biến họ thành cầu nối giữa các tổ chức trong nước góp phần vào sự phát triển khoa học và công nghệ ở cả hai quốc gia./.

Thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Belarus Tối 2/9, tại thủ đô Minsk, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus đã long trọng tổ chức chiêu đãi đối ngoại kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

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