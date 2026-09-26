Lan tỏa văn hóa, gìn giữ tiếng Việt tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 25/9, Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du tại thủ đô Viêng Chăn đã tưng bừng tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu năm 2026 cho đông đảo học sinh là các em thiếu nhi Việt Nam và Lào của nhà trường, mang đến không khí lễ hội ngập tràn màu sắc, ấm áp tình đoàn kết cho thế hệ trẻ hai nước Việt Nam và Lào.



Tham dự đêm hội có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, cùng đông đảo ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và hàng trăm học sinh Việt Nam và Lào đại diện cho các khối lớp của nhà trường.



Chương trình Vui Tết Trung thu mở màn rộn rã trong tiếng trống hội liên hoàn cùng màn múa lân sư rực rỡ sắc màu do Đội lân thuộc Cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn biểu diễn. Tiết mục quen thuộc nhưng luôn thu hút sự tán thưởng, reo hò cuồng nhiệt của không chỉ các em nhỏ hai nước mà cả đông đảo phụ huynh học sinh có mặt tại khán phòng.



Bên cạnh màn múa lân sôi động, đêm hội còn diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú, giàu tính tương tác và mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Các em học sinh Việt Nam và Lào của nhà trường đã thể hiện nhiều tiết mục múa, hát hồn nhiên, trong sáng về chủ đề Tết trông trăng, Chú Cuội, Chị Hằng.

Không khí đêm hội càng thêm phần náo nhiệt khi các em học sinh hai nước nhiệt tình tham gia phần trò chơi đố vui có thưởng cùng nhân vật Chị Hằng và Chú Cuội, tìm hiểu về sự tích ngày Tết đoàn viên.



Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình năm nay là Cuộc thi Đèn ông sao, thi Trưng bày Mâm ngũ quả và màn Rước đèn ông sao quanh khán phòng cùng khu vực sân trường.

Hàng trăm chiếc đèn lung linh do các em học sinh Việt Nam và Lào tự tay làm, cùng giai điệu Trung thu rộn rã đã tạo nên một không gian lấp lánh, thắm đượm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa các em học sinh người Lào và con em kiều bào Việt Nam đang theo học dưới mái trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du.



Việc đưa không khí Tết Trung thu truyền thống vào môi trường học đường tại Viêng Chăn không chỉ mang lại tiếng cười, niềm vui trọn vẹn cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng mà còn trở thành “bài học trực quan sinh động” về văn hóa dân tộc và tình hữu nghị Việt - Lào gắn kết, đồng thời giúp lan tỏa nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam đến với các em học sinh và người dân Lào.



Phát biểu tại chương trình, cô Nguyễn Thị Tám Năm, quyền Hiệu trưởng Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, xúc động nhấn mạnh, việc tổ chức Tết Trung thu không chỉ đơn thuần mang tới cho các em một đêm hội vui tươi, ấm áp và những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, mà còn là phương thức gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đến thế hệ trẻ kiều bào đang sinh sống, học tập trên đất nước Lào, cũng như các em học sinh Lào và cả người dân Lào.



Theo cô Nguyễn Thị Tám Năm, việc gìn giữ tiếng Việt không chỉ dừng lại ở công tác giảng dạy ngôn ngữ trên lớp học. Tiếng Việt sẽ chỉ thực sự được duy trì bền vững khi các em học sinh được đắm mình trong không gian văn hóa Việt, được trải nghiệm và cảm nhận những phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống của dân tộc.

Mỗi chiếc đèn ông sao, mỗi mâm cỗ trông trăng hay từng tiếng trống hội đều là những phương thức giản dị nhưng sâu sắc giúp thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, yêu hơn tiếng mẹ đẻ và tự hào về nét đẹp văn hóa Việt Nam.



Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế này, nhà trường mong muốn giới thiệu, lan tỏa rộng rãi nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam đến với bạn bè, cộng đồng cư dân tại địa bàn, qua đó đóng góp thiết thực vào việc vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.



Nhắn gửi tới các em học sinh thân yêu, lãnh đạo nhà trường bày tỏ hy vọng mỗi mùa Trung thu dưới mái trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du sẽ không chỉ là một ngày hội rộn rã, mà còn lưu giữ ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, là sợi dây tình cảm kết nối các em với quê hương, kết nối giữa các em học sinh hai nước Việt Nam - Lào.

Dù sau này trưởng thành hay đi bất cứ nơi đâu, các em vẫn luôn ghi nhớ về mái trường, yêu tiếng Việt, tự hào về nguồn cội và không ngừng nuôi dưỡng những ước mơ tươi đẹp cho tương lai.



Theo Ban Tổ chức, đây là hoạt động văn hóa - giáo dục được nhà trường duy trì đều đặn hằng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em học sinh đón một mùa Trung thu đầm ấm, trọn vẹn bên thầy cô, gia đình và bạn bè. Đồng thời giúp các em học sinh hai nước Việt Nam-Lào thêm gắn kết.



Cùng với nhiệm vụ truyền dạy tri thức và giáo dục truyền thống về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa phong phú.

Những hoạt động này giúp các thế hệ trẻ kiều bào cũng như các em học sinh người Lào đang theo học tại trường ngày càng thêm hiểu, thêm yêu những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, tạo sự gắn kết và trở thành những cầu nối hữu nghị đặc biệt bền chặt giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam./.

Tôn vinh tiếng Việt: Cầu nối bền vững gắn kết quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt tương lai” tại Lào là hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục có ý nghĩa thiết thực, góp phần hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

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