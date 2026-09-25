Giao lưu công đoàn giữa tỉnh Điện Biên với 5 tỉnh Bắc Lào

Ngày 25/9, Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào gồm: Luông Pha Bang, Luông Nậm Thà, Bo Kẹo, U Đôm Xay và Phông Sa Lỳ đã tham quan, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Điện Biên.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên Bùi Đức Phương đã chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức hoạt động, chăm lo đời sống, phát huy vai trò của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Với 512 đoàn viên sinh hoạt tại 33 tổ công đoàn, thời gian qua, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên luôn chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, tổ chức phong trào thi đua, chuyển đổi số và các hoạt động hướng về cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tại cơ sở.

Tại Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Điện Biên, ông Hoàng Thanh Nghị, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường giới thiệu về tổ chức công đoàn, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và những hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên.

Hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, vận động đoàn viên; tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở.

Thông qua chương trình tham quan, trao đổi thực tế, cán bộ công đoàn Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào có thêm cơ hội chia sẻ cách làm, kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động, chăm lo đoàn viên và triển khai các phong trào thi đua tại cơ sở.

Hoạt động góp phần cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên và Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào, qua đó tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy quan hệ hợp tác và tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa tổ chức Công đoàn hai bên./.

Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Quảng Trị và tỉnh Khammuon khởi công Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Khammuon, góp phần nâng cao điều kiện giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số của Lào.