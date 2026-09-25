Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ chỉ còn hai môn Toán và Ngữ văn?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 6426/BGDĐT-GDPT gửi các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học có trường trung học phổ thông về việc góp ý dự thông tư ban hành quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp.

Theo dự thảo, việc tiếp nhận học sinh vào lớp 10 được thực hiện theo ba hình thức: xét tuyển, thi tuyển, kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Trong đó, ở hình thức thi tuyển, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ chỉ có hai môn Toán và Ngữ văn thay vì ba môn như quy định hiện hành.

Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn là 120 phút, môn Toán là 90 hoặc 120 phút. Học sinh thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương gửi văn bản góp ý trước ngày 30/9.

Trước đó, ngày 31/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 4991/BGDĐT-GDPT gửi sở giáo dục và đào tạo các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo thông tư này.

Theo quy chế hiện hành, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ gồm ba môn, trong đó Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc, môn thi thứ ba do các địa phương quyết định nhưng không được lặp lại quá ba năm liên tiếp.

Quy chế này bắt đầu áp dụng từ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025. Trong các năm 2025, 2026, hầu hết các địa phương đều chọn môn thi thứ ba là môn Tiếng Anh./.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói gì về việc xét tuyển lớp 10 thay vì thi tuyển? Thành phố Hà Nội đang nghiên cứu lộ trình đổi mới tuyển sinh lớp 10 theo hướng có thể xét tuyển dựa trên kết quả học tập, rèn luyện ở bậc Trung học cơ sở, thay cho thi tuyển như hiện nay.