Phát huy nguồn lực người Việt tại Thụy Sĩ cho phát triển khoa học, công nghệ

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva ngày 26/9 đã có buổi làm việc với một số chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Thụy Sĩ và các tổ chức quốc tế tại Geneva nhằm trao đổi về việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại buổi gặp, Đại sứ nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được Việt Nam xác định là những động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững, trong đó Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra nhiều định hướng và nhiệm vụ nhằm tạo đột phá trong các lĩnh vực này.

Đồng thời, các chủ trương mới về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được nêu trong Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định vai trò, tiềm năng và nguồn lực của đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Đại sứ bày tỏ mong muốn đội ngũ chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thụy Sĩ tiếp tục đóng góp thông qua nhiều hình thức như tư vấn, góp ý chính sách; tham gia nghiên cứu và đào tạo; chuyển giao công nghệ; kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế với các đối tác Việt Nam.

Tại buổi làm việc, các đại biểu bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ đối với định hướng phát triển khoa học, công nghệ mà Nghị quyết số 57-NQ/TW đã đặt ra cũng như chủ trương thu hút sự đóng góp của đội ngũ chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài tại Nghị quyết 23/NQ-TW.

Quang cảnh buổi làm việc tại trụ sở phái đoàn ở Geneva. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Các đại biểu nêu nhiều ý kiến tâm huyết nhằm củng cố vững chắc nền tảng giáo dục trong nước, làm nền tảng xây dựng sức mạnh các ngành khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi về một số kinh nghiệm của Thụy Sĩ trong phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ; khả năng tăng cường kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tại Geneva, trong đó có các lĩnh vực viễn thông, công nghệ số, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao tri thức.

Buổi gặp diễn ra trong không khí cởi mở, thực chất, góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan đại diện Việt Nam với cộng đồng chuyên gia, trí thức tại Thụy Sĩ, hướng tới hình thành thêm các sáng kiến và dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới./.

Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài Trong giai đoạn mới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần nâng tầm tư duy, huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn trong hành trình hội nhập, xây dựng, phát triển đất nước.

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