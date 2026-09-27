Việt Nam-Algeria: Nhìn lại lịch sử, vun đắp tình hữu nghị

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, sáng 27/9, các cơ quan Việt Nam và Algeria đã phối hợp tổ chức chương trình chiếu bộ phim tài liệu “Việt Nam-Algeria tuy xa mà gần,” qua đó giới thiệu tới đông đảo lãnh đạo, quân nhân Algeria, cán bộ và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria về quá trình hình thành, phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đồng chí giữa hai nước, hai dân tộc và hai cuộc cách mạng.

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đang trong thời gian thăm, làm việc tại Algeria.

Bộ phim tái hiện những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Algeria, nhấn mạnh sự tương đồng về con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc của hai nước.

Một cảnh trong bộ phim. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Việt Nam và Algeria đều phải trải qua những cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ chống chủ nghĩa thực dân để giành lại độc lập, tự do. Lịch sử của mỗi dân tộc được viết nên bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ, bằng lòng yêu nước và ý chí giành độc lập, đồng thời được bồi đắp bởi tình đoàn kết, tình đồng chí giữa những người cùng chung khát vọng tự quyết và làm chủ vận mệnh đất nước.

Không chỉ phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập, bộ phim còn làm nổi bật sự ủng hộ và tương trợ giữa Chính phủ và nhân dân hai nước trong những năm tháng chiến tranh cũng như trong quá trình xây dựng đất nước sau khi giành độc lập. Những tình cảm đó đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho quan hệ Việt Nam-Algeria, vượt lên trên khuôn khổ quan hệ ngoại giao thông thường giữa hai quốc gia.

Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống thực dân, đế quốc cũng được khắc họa như một trong những dấu mốc quan trọng của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc trên thế giới.

Đoạn phim nói về bài phát biểu của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp trong một lần thăm Algeria. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Những kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ lẫn nhau giữa các dân tộc từng đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đã góp phần hình thành nên những mối quan hệ quốc tế đặc biệt, trong đó có quan hệ giữa Việt Nam và Algeria.

Nhìn lại những chặng đường lịch sử đã qua không chỉ để khẳng định niềm tự hào về những thành quả mà hai dân tộc đã giành được, mà còn để nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập và tình hữu nghị.

Đối với Việt Nam và Algeria, những giá trị này được hình thành từ những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước và trở thành nền tảng để hai nước tiếp tục vun đắp quan hệ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu trước cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam và kiều bào tại Algeria tham dự buổi chiếu phim. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong việc kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp được hình thành qua lịch sử đấu tranh của hai dân tộc.

Đại tướng động viên cán bộ, cộng đồng người Việt Nam tại Algeria tiếp tục năng động, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào việc duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước, để tình hữu nghị Việt Nam-Algeria tiếp tục được vun đắp và phát triển bền vững.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng dành sự quan tâm tới thế hệ trẻ người gốc Việt Nam tại Algeria, khuyến khích các cháu có điều kiện nên trở về thăm Việt Nam, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và cội nguồn dân tộc, qua đó góp phần giữ gìn mối liên hệ với quê hương và tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn đại biểu Việt Nam tham quan Bảo tàng Quốc gia về Cựu chiến binh Algeria. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng tham quan Bảo tàng Quân đội Algeria, tìm hiểu những tư liệu, hiện vật về quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân Algeria chống chủ nghĩa thực dân để giành độc lập dân tộc.

Chuyến tham quan góp phần giúp các thành viên đoàn Việt Nam hiểu rõ hơn về lịch sử đấu tranh của nhân dân Algeria, đồng thời làm nổi bật những điểm tương đồng trong lịch sử cách mạng của hai nước.

Từ những trang sử được viết bằng sự hy sinh và lòng yêu nước, Việt Nam và Algeria đã xây dựng được mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, trở thành cơ sở để hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác và hướng tới tương lai./.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Algeria.

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