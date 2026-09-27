Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam điện mừng Ngày Độc lập Turkmenistan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng Ngày Độc lập Turkmenistan tới Tổng thống Serdar Berdimuhamedov và Chủ tịch Quốc hội Dunyagozel Gulmanova.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 Ngày Độc lập của Turkmenistan (27/9/1991-27/9/2026), ngày 27/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Serdar Berdimuhamedov; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Dunyagozel Gulmanova.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Rashid Meredov./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #điện mừng Ngày Độc lập Turkmenistan TP. Hà Nội
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TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

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