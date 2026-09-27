Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam điện mừng Ngày Độc lập Turkmenistan

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 Ngày Độc lập của Turkmenistan (27/9/1991-27/9/2026), ngày 27/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Serdar Berdimuhamedov; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Dunyagozel Gulmanova.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Rashid Meredov./.

Điện mừng bà Ulle Madise được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Estonia Ngày 18/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng nhân dịp bà Ulle Madise được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Estonia.