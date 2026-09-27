An Giang xác định phạm vi vành đai biên giới, vùng cấm trong biên giới đất liền

Tỉnh An Giang xác định phạm vi vành đai biên giới và xác lập các vùng cấm trong khu vực biên giới đất liền trên địa bàn, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, tỉnh xác định phạm vi vành đai biên giới và xác lập các vùng cấm trong khu vực biên giới đất liền mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc đối với quốc phòng, an ninh, kinh tế và quản lý xã hội. Vấn đề này không chỉ tạo hành lang pháp lý vững chắc mà còn trực tiếp củng cố sức mạnh tổng hợp của tỉnh vùng biên.

Việc quy định chi tiết chiều sâu vành đai biên giới giúp xác lập ranh giới quản lý minh bạch, ngăn ngừa các hành vi xâm canh, xâm cư hoặc các tranh chấp biên giới có thể xảy ra. Các khu vực vùng cấm thiết lập một mạng lưới phòng thủ nghiêm ngặt, giúp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các công trình quốc phòng, công trình kỹ thuật và các vị trí chiến lược dọc tuyến biên giới dài gần 150km của tỉnh.

Đồng thời, đây là cơ sở pháp lý tại địa phương để chính quyền cấp xã và lực lượng Bộ đội Biên phòng An Giang thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới. Việc định hình rõ vành đai và vùng cấm tạo điều kiện thuận lợi để phát hiện, đấu tranh và triệt phá các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và tội phạm ma túy nguy hiểm trên tuyến đầu. Các địa phương vùng biên phân định rõ khu vực dành riêng cho nhiệm vụ quốc phòng-an ninh với khu vực có thể phát triển khu kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, du lịch.

Ngoài ra, người dân sinh sống tại các xã, phường biên giới biết rõ quyền hạn và nghĩa vụ của mình khi sản xuất, canh tác trong khu vực vành đai, tránh các vi phạm pháp luật, yên tâm “bám đất, bám biên”, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” gắn liền với thế trận quốc phòng toàn dân, vừa giữ vững chủ quyền quốc gia thiêng liêng, vừa mở rộng cửa ngõ phát triển kinh tế ổn định cho toàn vùng Tây Nam Bộ. Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, đảm bảo các hoạt động giao thương tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia diễn ra thông suốt, an toàn theo đúng thông lệ quốc tế và pháp luật hai nước Việt Nam-Campuchia.

Vành đai biên giới được xác định là phần lãnh thổ từ đường biên giới quốc gia trở vào nội địa, áp dụng thống nhất cho mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động trong khu vực này. Tất cả các điểm tọa độ ranh giới được đo đạc theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục trung ương, múi chiếu 6 độ.

Trên toàn tuyến biên giới đất liền của tỉnh An Giang, phạm vi chiều sâu của vành đai biên giới có sự linh hoạt tùy thuộc vào địa hình và đặc điểm quản lý, nơi hẹp nhất, cách đường biên giới 106m (thuộc ấp Bình Di, xã Khánh Bình), nơi rộng nhất, cách đường biên giới 955m (thuộc ấp Vĩnh Thuận, xã Ba Chúc).

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đồn Vĩnh Xương phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra tại cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Tuyến vành đai biên giới chạy dọc qua địa giới hành chính của 14 xã, phường biên giới. Cụ thể là xã Vĩnh Xương, đoạn biên giới dài 6,202km (từ mốc 240+1116m đến mốc 241+5406m), vành đai từ 247m-802m (trừ khu vực Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương). Xã Phú Hữu, đoạn biên giới dài 3,799km (từ mốc 241+5406m đến mốc 241+9205m), vành đai từ 318m-830m. Xã Nhơn Hội, bao gồm hai đoạn biên giới dài 0,665 km và 6,427 km, vành đai từ 233m-756m (trừ khu vực Cửa khẩu Bắc Đai). Xã Khánh Bình, đoạn biên giới dài 15,631km, vành đai từ 106m-868m (trừ khu vực Cửa khẩu Khánh Bình). Xã An Phú, đoạn biên giới dài 16,142km, vành đai từ 150m-893m (trừ khu vực Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông). Xã Ba Chúc, đoạn biên giới dài 6,460km, vành đai xác định từ 522m-955m. Xã Vĩnh Gia, đoạn biên giới dài 8,246km, vành đai từ 467m-896m. Xã Vĩnh Điều, đoạn biên giới dài 13,384km,vành đai từ 553m-866m. Xã Giang Thành, đoạn biên giới dài 22,262km, vành đai từ 218m-869m.

Tiếp đến, địa bàn 5 phường gồm: Châu Đốc, đoạn biên giới dài 7,027km, vành đai từ 471m-930m; Vĩnh Tế, đoạn biên giới dài 7,037 km, vành đai từ 751m-950m; Thới Sơn, đoạn biên giới dài 5,944km, vành đai từ 281m-776m; Tịnh Biên, đoạn biên giới dài 14,631km, vành đai từ 607m-937m (trừ khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên); Hà Tiên, đoạn biên giới dài 14,031km, kéo dài đến cột mốc 314 - cột mốc có số thứ tự cuối cùng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, vành đai từ 110m-934m (trừ khu vực Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Khu du lịch núi Đá Dựng).

Cùng với việc định ranh vành đai biên giới, An Giang xác lập 4 vùng cấm nằm trong khu vực biên giới đất liền. Đây là những phần lãnh thổ đặc biệt được thiết lập nhằm quản lý, bảo vệ, duy trì an ninh trật tự, chủ động ngăn chặn các hành vi phá hoại và bảo vệ bí mật nhà nước.

An Giang là tỉnh biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, có đường biên giới dài hơn 147km (trên đất liền 135,5km, trên sông 12,3km), tiếp giáp với ba tỉnh Kandal, Takeo và Kampot của Vương quốc Campuchia. Tỉnh có 4 cửa khẩu quốc tế: Vĩnh Xương, Tịnh Biên, Khánh Bình, Hà Tiên và 2 cửa khẩu chính: Vĩnh Hội Đông, Giang Thành và cửa khẩu phụ Bắc Đai.

An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia phía Tây Nam của Tổ quốc, vừa là cầu nối giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội với nước láng giềng Campuchia và các nước trong khu vực./.

Bộ đội Biên phòng An Giang: “Sát cánh” giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng An Giang luôn “sát cánh” với chính quyền, các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm.