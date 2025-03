Bộ đội Biên phòng An Giang: “Sát cánh” giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn “sát cánh” với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, giúp đỡ, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo... góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Chủ động tấn công, trấn áp tội phạm

Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án AG1224.2p, khoảng 21 giờ ngày 26/12/2024, tại xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, chủ trì và phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện An Phú và Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh An Giang) bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển 22,5kg ma túy đá.

Theo đó, đối tượng Trình Văn Thông (sinh 1990, ngụ ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67L1-336.76 chạy từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam, khi đến khu vực bến đò Chăm thuộc ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, trên phương tiện phát hiện 1 thùng xốp màu vàng có chứa 20 bọc nylon trong suốt, bên trong cốp xe có 2 bọc nilon màu xanh, tổng trọng lượng 22,5kg ma túy đá. Qua làm việc, đối tượng Trình Văn Thông khai nhận vận chuyển thuê số ma túy nói trên cho một người đàn ông (người Campuchia, không rõ họ tên) từ Campuchia sang Việt Nam với tiền công là 200 triệu đồng. Đây là một trong 4 chuyên án mà Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phá thành công trong tháng cao điểm phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Với đường biên giới dài gần 100km, có 2 cửa khẩu quốc tế (Tịnh Biên, Vĩnh Xương); 2 cửa khẩu chính (Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông) 1 cửa khẩu phụ Bắc Đại. Ngoài ra, dọc trên biên giới còn có nhiều đường mòn qua lại biên giới, rất thuận tiện cho việc xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển ma túy, hàng hóa trái phép và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tuần tra kiểm soát biên giới. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Theo Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, thời gian gần đây, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới An Giang vẫn diễn ra tương đối phức tạp. Các mặt hàng nổi lên là thuốc lá, pháo, vàng, ma túy, ngoại tệ, thuốc tân dược, đường cát…

Hoạt động của đối tượng chủ yếu là vác bộ và sử dụng xe máy, vỏ lãi (thuyền máy làm bằng nhựa composite) để vận chuyển. Chúng thường lợi dụng sơ hở của các lực lượng chức năng, móc nối với các đối tượng bên kia biên giới mua hàng hóa về bán kiếm lời. Các hoạt động này diễn ra nhiều trên địa bàn các đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, cửa khẩu Khánh Bình, Vĩnh Nguơn, Vĩnh Xương… Khi bị phát hiện, bắt giữ, chúng rất manh động, sẵn sàng chống lại người thi hành công vụ.

Đại tá Trần Quốc Khánh cho biết trong năm 2024, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang độc lập và phối hợp bắt giữ 11 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 23 kg ma túy các loại và gần 4kg cần sa. Ngoài ra, đơn vị đã bắt, xử lý 78 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép, tang vật thu được trị giá gần 29 tỉ đồng, gồm: 12,0039 kg vàng 9999; thuốc lá điếu, mỹ phẩm, đường cát Thái Lan…; bắt 4 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, vũ khí-vật liệu nổ trái phép, tang vật thu giữ 489,2 kg pháo nổ, 2 khẩu súng tự chế bắn đạn bi…

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, từ ngày 16/12/2024 đến ngày 16/1/2025, Bộ đội Biên phòng An Giang đã độc lập và phối hợp đấu tranh thành công 4 chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng, tang vật thu giữ gần 500kg pháo nổ, 12kg vàng, 22kg ma túy… qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên tuyến biên giới.

Đồng hành, hỗ trợ nhân dân vùng biên giới

Không chỉ chú trọng công tác quản lý và bảo vệ biên giới, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang còn chủ động, sáng tạo triển khai đồng bộ các biện pháp biên phòng, đảm bảo nắm bắt và ứng phó kịp thời với mọi diễn biến tình hình. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên khu vực biên giới, tích cực tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới và địa bàn phụ trách.

Các hoạt động đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại biên giới cũng được đẩy mạnh, đạt hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong bối cảnh hiện nay. Nhờ vậy, người dân ở khu vực biên giới đã chung tay cùng Bộ đội Biên phòng trong việc phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới cùng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết hàng năm Bộ đội Biên phòng An Giang đều phối hợp với các hội đoàn thể, chính quyền địa phương vận động các nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà, học bổng, tập sách giúp học sinh nghèo; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo ở khu vực biên giới.

Ngoài ra, các đồn biên phòng còn phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biên giới công nhận 74/771 hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới; 23 “Tổ Phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới” gồm 308 hội viên nòng cốt…

Hằng tháng, các hội viên phụ nữ tham gia cùng cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng đi tuần tra, kiểm tra và qua đó lồng ghép công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật nhà nước và những quy định về quy chế khu vực biên giới, cửa khẩu, đất liền, công tác phân giới cắm mốc… để mọi người được biết, từ đó tuyên truyền lại cho bà con, gia đình, hàng xóm. Thông qua các kênh thông tin, hội viên, phụ nữ đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương nhiều nguồn tin có giá trị liên quan an ninh biên giới, buôn lậu, tội phạm hình sự.

Tính riêng năm 2024, thông qua các chương trình như: “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản;” “Ngày hội biên phòng toàn dân;” “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương;” “Nâng bước em tới trường;” “Con nuôi đồn biên phòng;” “Hũ gạo tình thương”… tặng quà, tiền, cất nhà, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới, tổng trị giá gần 12 tỷ đồng, qua đó, giúp bà con nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn: 95 năm ngày thành lập Đảng; 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm thành lập nước và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Do đó, Bộ đội Biên phòng An Giang sẽ tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác biên phòng; duy trì và phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh./.

