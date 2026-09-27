Phật giáo Việt Nam-Lào: Thắp sáng giá trị tâm linh, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt

Sau chuỗi hoạt động làm việc khẩn trương, trang nghiêm và thắm tình hữu nghị, Lễ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 và công bố, trao Quyết định nhân sự Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tại Lào nhiệm kỳ 2026-2031 ở thủ đô Viêng Chăn đã thành công tốt đẹp.

Sự kiện không chỉ đánh dấu mốc phát triển mới của Phật giáo Việt Nam tại Lào, mà còn khẳng định vai trò cầu nối đặc biệt của Phật giáo đối với sự phát triển toàn diện và tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tham dự và chứng kiến thành công của sự kiện có đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trung ương Liên minh Phật giáo Lào, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Vụ Tôn giáo thuộc Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Vụ Tôn giáo thuộc Văn phòng Thủ tướng Lào, cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử hai nước.

Thành công của sự kiện là dịp để nhìn lại bước trưởng thành vượt bậc của Phật giáo Việt Nam tại Lào trong nhiệm kỳ qua. Từ một tổ chức vừa được thành lập năm 2018, đến nay Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào đã từng bước củng cố bộ máy tổ chức, nâng tổng số Tăng Ni từ 18 vị lên 31 vị, quản lý 15 cơ sở tự viện trên khắp các tỉnh, thành trên cả nước Lào.

Song song với nhiệm vụ chăm lo đời sống tâm linh, duy trì các khóa tu Bát quan trai, Ngày an lạc, Phật giáo Việt Nam tại Lào đã khẳng định tinh thần “Hộ quốc an dân,” đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế -xã hội của Lào cũng như tình đoàn kết hai nước.

Trong nhiệm kỳ qua, tổng kinh phí trùng tu, xây dựng các cơ sở tự viện đạt trên 102 tỷ kíp (khoảng 118 tỷ đồng Việt Nam); các hoạt động từ thiện xã hội đạt gần 17 tỷ kíp (19 tỷ đồng Việt Nam).

Nhiều lớp dạy tiếng Việt, các chương trình hỗ trợ học sinh nghèo, cứu trợ thiên tai được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, công tác pháp lý đất đai và khuôn dấu cho các chùa Việt tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng với sự hỗ trợ từ chính quyền sở tại.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Bằng tuyên dương cho các tập thể, cá nhân xuất sắc và trao tặng 200 suất học bổng (trị giá 100 triệu kíp) cho học sinh Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du vượt khó học tốt. Lễ tổng kết cũng thống nhất suy cử Thượng tọa Thích Minh Quang tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào nhiệm kỳ 2026-2031, chia sẻ về định hướng hoạt động của Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào thời gian tới. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đánh giá về ý nghĩa thành công của hội nghị và định hướng tương lai, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn nhấn mạnh: “Mỗi ngôi chùa Việt tại Lào đều là một ngôi nhà chung để sinh hoạt, gắn kết cộng đồng người Việt tại Lào, đồng thời gìn giữ và phát triển văn hóa của dân tộc Việt Nam tại Lào. Tại các tỉnh biên giới hai nước, hai bên đều thúc đẩy Ban Trị sự các tỉnh hợp tác, kết nghĩa và triển khai các hoạt động Phật sự, trao đổi qua lại lẫn nhau. Qua đó, tạo điều kiện cho chính quyền cũng như nhân dân hai tỉnh giao lưu, gắn kết. Đây thực sự là chiếc cầu nối hữu nghị hiệu quả nhất để mối đoàn kết giữa các tỉnh nói riêng và giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung ngày càng gắn bó, tiến lên một tầm cao mới của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt vĩ đại, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, ‘mối tình cảm này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.’

Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết thêm, kể từ khi thành lập năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Trung ương Liên minh Phật giáo Lào, Ban Điều phối hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào đã trở thành cầu nối gắn kết rất hữu hiệu giữa hai Giáo hội nói riêng và tình đoàn kết hai dân tộc nói chung.

Trong định hướng tương lai, Phật giáo Việt Nam nói chung và Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào nói riêng xác định rõ vai trò là cầu nối quan trọng trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Mỗi ngôi chùa không chỉ là nơi tu tập mà còn là ngôi nhà chung sinh hoạt cộng đồng, gìn giữ, phát triển văn hóa dân tộc và thúc đẩy sự giao lưu gắn kết giữa hai nước.

Bên cạnh đó, công tác từ thiện xã hội luôn được đẩy mạnh hướng về các hoàn cảnh khó khăn tại Lào, hay mỗi khi Việt Nam gặp thiên tai dịch họa, Giáo hội Phật giáo Lào cũng luôn sẵn sàng chung tay, hướng về nhân dân Việt Nam để chia sẻ những tình cảm ấm áp, thắm tình đồng bào.

Ông Bounthavi Phonthasin, Quyền Vụ trưởng Vụ Tôn giáo thuộc Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đến tham dự sự kiện, đồng chí Bounthavi Phonthasin, Quyền Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, bày tỏ sự phấn khởi và khẳng định: “Tôi ghi nhận đóng góp rất lớn của Phật giáo trong việc giáo dục thế hệ trẻ, bất kể là con em gốc Việt hay thanh thiếu niên Lào. Bằng việc đưa các nguyên lý, đạo đức Phật giáo vào giáo dục và phổ biến rộng rãi, Phật giáo đã giúp thế hệ trẻ tiếp cận với các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của hai đất nước chúng ta trong tương lai.”

Đồng chí Bounthavi Phonthasin đánh giá cao sự hợp tác giữa hai tổ chức tôn giáo, coi đây là đóng góp quan trọng vào việc phát huy mối quan hệ đặc biệt truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như giữa Trung ương Liên minh Phật giáo Lào và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thời gian qua, Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Viêng Chăn, chùa Phật Tích cùng Chư tôn đức tại các tỉnh Champasak, Savannakhet, Khammuon... đã làm tròn vai trò, chức năng của mình một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ tích cực trợ giúp xã hội và từ thiện, các thầy còn tổ chức tập huấn, răn dạy người Việt Nam sang sinh sống tại Lào chấp hành tốt pháp luật và hòa nhập tích cực với cộng đồng sở tại.

Đồng chí Bounthavi Phonthasin nhấn mạnh, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, Vụ Tôn giáo thuộc Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hai tổ chức Phật giáo Lào-Việt Nam có mối quan hệ ngày càng gắn kết, hợp tác rộng rãi và sâu sắc, góp phần giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi bền vững.

Thành công tốt đẹp của Lễ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 đã mở ra một chương mới cho hoạt động của Phật giáo Việt Nam tại Lào. Với bộ máy nhân sự mới cho nhiệm kỳ 2026-2031, cùng sự đồng hành của chính quyền và Giáo hội hai nước, Phật giáo Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục thắp sáng các giá trị văn hóa, tâm linh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển bền vững và vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào./.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam-Lào góp phần vun đắp tình hữu nghị hai nước Đại sứ Việt Nam tại Lào đề nghị Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào nhiệm kỳ mới tiếp tục đoàn kết, hướng tới thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

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