ASIAD 2026: Trung Quốc giữ ngôi đầu, Việt Nam có 18 huy chương

Sau ngày thi đấu 27/9, Trung Quốc giữ ngôi đầu ASIAD 2026 với 119 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc và 38 Huy chương Đồng, còn Việt Nam đứng thứ 21 với 18 huy chương, gồm 1 Vàng, 1 Bạc và 16 Đồng.

Ngày thi đấu 27/9/2026 tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục đứng thứ nhất, bỏ xa các đoàn còn lại trên bảng tổng sắp huy chương, với 119 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc và 38 Huy chương Đồng.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 37 Huy chương Vàng, 62 Huy chương Bạc và 58 Huy chương Đồng.

Đứng thứ ba thuộc về Hàn Quốc với 21 Huy chương Vàng, 23 Huy chương Bạc và 39 Huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Uzbekistan đứng thứ tư với 10 Huy chương Vàng, 17 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng; thứ năm là Kazakhstan với 9 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 21 Huy chương Đồng; thứ sáu thuộc về Thái Lan với 9 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng…

Việt Nam xếp thứ 21 với 18 huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 16 Huy chương Đồng./.