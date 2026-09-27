ASIAD 2026: Thể thao Việt Nam ghi nhận những kết quả đáng chú ý

Trong ngày thi đấu 27/9 tại ASIAD 20, đoàn Thể thao Việt Nam giữ nguyên thành tích 1 Huy chương Vàng (HCV), 1 Huy chương Bạc (HCB) và 16 Huy chương Đồng (HCĐ), song ở các môn thể thao như cầu mây, bắn cung và bóng chuyền bãi biển ghi nhận những kết quả đáng chú ý.

Ở môn cầu mây, đội regu nam Việt Nam gồm đội trưởng Nguyễn Văn Nhàn cùng Ngô Thanh Long và Lương Công Minh đã đánh bại Myanmar ở ván thứ 2 với điểm số 15-13, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0 (15-5, 15-13). Chiến thắng này giúp regu nam Việt Nam giành vé vào bán kết.

Tại môn bắn cung, các cung thủ Việt Nam cũng có những chiến thắng quan trọng. Đặng Công Đức, Lê Thùy Phương Nhi giành chiến thắng 6-2 trước đối thủ Iran để tiến vào tứ kết nội dung đôi nam nữ cung 1 dây. Ở nội dung đôi nam nữ cung 3 dây, Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Lộc Thị Đào cũng giành quyền vào tứ kết sau khi vượt qua cặp cung thủ Bhutan với tỷ số 158-150.

Trong khi đó, ở môn bóng chuyền bãi biển, Nguyễn Lâm Tới và Nguyễn Văn Việt giành chiến thắng 2-0 trước cặp vận động viên Mông Cổ tại bảng C. Cả hai set đều kết thúc với tỷ số 21-13 nghiêng về phía đôi Việt Nam.

Trong môn bắn súng, Trịnh Thu Vinh thi đấu ấn tượng ở nội dung 25m súng ngắn nữ bài bắn chậm. Sau 3 loạt bắn, Thu Vinh lần lượt đạt 95, 99 và 97 điểm, tổng cộng 291 điểm, hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Nguyễn Thùy Trang đạt 283 điểm, xếp thứ 28, trong khi Nguyễn Thùy Dung đạt 279 điểm, đứng thứ 39. Sáng 28/9, các vận động viên sẽ tiếp tục thi đấu 30 viên theo thể thức bắn nhanh để xác định 8 xạ thủ có thành tích tốt nhất vào chung kết.

Bên cạnh những kết quả tích cực, đoàn Thể thao Việt Nam cũng ghi nhận một số kết quả đáng tiếc trong ngày thi đấu 27/9.

Ở môn cầu lông, Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh dừng bước tại tứ kết nội dung đôi nam sau khi để thua bộ đôi Indonesia với tỷ số 6-21, 10-21.

Môn cầu mây cũng ghi nhận kết quả không như kỳ vọng ở các nội dung khác. Hai vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly để thua Lào 1-2 với các tỷ số 15-12, 10-15 và 9-15. Trong khi đó, đội regu nam Việt Nam thất bại 0-2 trước Malaysia (9-15, 15-17). Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của đội regu nam.

Tại môn bắn cung, đội tuyển nữ gồm Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh và Nguyễn Thị Thanh Thảo dừng bước ở tứ kết nội dung đồng đội cung 3 dây sau khi thua Trung Quốc 223-226. Đội nam cũng không thể vượt qua Đài Bắc Trung Hoa ở tứ kết nội dung đồng đội cung 3 dây nam.

Ở môn kurash, Phạm Nguyễn Hồng Mơ thua Kodirova Fotima của Uzbekistan 0-5 ở vòng 32 hạng cân dưới 57kg nữ. Nguyễn Thị Hường cũng thất bại đáng tiếc ở giây thứ 20 với điểm chala, với tỷ số 0-3. Hai võ sĩ còn lại của Việt Nam là Trần Thị Thanh Thủy và Dương Thanh Thanh sẽ thi đấu ngày 29/9.

Môn bóng chuyền nam cũng chưa có khởi đầu thuận lợi khi đội tuyển Việt Nam để thua 0-3 trước Ấn Độ trong trận ra quân bảng C. Ngày 28/9, đội sẽ thi đấu lượt trận thứ hai gặp Qatar.

Ở môn điền kinh, Lê Thị Cẩm Tú về thứ 7 trong 8 vận động viên ở chung kết nội dung 200m nữ với thành tích 23 giây 53.

Các vận động viên Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung trong ngày 28/9, trong đó đáng chú ý là vòng đấu tiếp theo của cầu mây, bắn súng và các nội dung bắn cung./.

Top 10 bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 Hạng Đoàn thể thao HCV HCB HCĐ Tổng 1 Trung Quốc 116 46 36 198 2 Nhật Bản 35 59 57 151 3 Hàn Quốc 20 23 38 81 4 Uzbekistan 10 17 11 38 5 Kazakhstan 9 9 21 39 6 Thái Lan 9 7 10 26 7 Iran 7 14 8 29 8 Bahrain 7 2 3 12 9 Triều Tiên 6 5 4 15 10 Malaysia 6 2 8 16./.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 26/9 Ngày 26/9/2026 - ngày thi đấu chính thức thứ 7 tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc duy trì vị trí số một trên bảng tổng sắp huy chương, tiếp theo là đoàn chủ nhà Nhật Bản và đoàn Hàn Quốc.